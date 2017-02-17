Депутаты городского Совета Уфы займутся катанием на лошадях

17 февраля 2017 г.

Нормативный акт, регулирующий катание на лошадях, пони и других вьючных животных планируют разработать депутаты городского Совета Уфы, сообщает пресс-служба ведомства. Председатель городского Совета Валерий Трофимов дал поручение профильной комиссии изучить вопрос и подготовить проект документа.

Предложение установить правила катания на лошадях в Уфе внесли сами владельцы вьючных животных. Их инициативная группа пришла с соответствующей просьбой на прием граждан. По словам держателей лошадей, они уже неоднократно обращались со своей просьбой в разные инстанции, но безрезультатно. Вопрос начал решаться только после встречи с председателем городского Совета.

– Прямое общение очень важно. Оно помогает понять наиболее проблемные темы. Нынешний случай с лошадьми – как раз один из таких примеров. Ведь это целая сфера оказания услуг, пусть и не очень обширная, которая на территории Уфы до сих пор отдельным правовым актом никак не была регламентирована. И с просьбой разработать его к нам обратились сами жители города. Казалось бы, сферу оказания таких услуг регламентирует федеральное законодательство. Однако определение мест для катания, порядок обслуживания территории, где работают лошади, и другие детали – это полномочия муниципалитета. И раз есть потребность в таком правовом акте для Уфы, мы этот вопрос отработаем, – прокомментировал ситуацию Валерий Трофимов.

В некоторых российских городах правила оказания услуг по катанию на лошадях, приняты. Они существуют, например, во Владимире, Пскове, Иркутске, Симферополе, Калуге.

– В Уфе тем более актуальным было бы утверждение таких правил, что мы живем на земле, где к лошади издревле было особое отношение, где лошадь всегда была другом человека. И сегодня большинство жителей нашего города, и тем более дети, по-доброму относятся к этим животным. Конечно же, тем, кто оказывает такие услуги, надо дать возможность работы, а для тех, кто катается на лошадях, сделать эту услугу качественной и доступной, – считает Валерий Трофимов.

При разработке правил катания на лошадях депутатский корпус Уфы планирует опираться на опыт своих коллег из других муниципалитетов, где такие документы уже приняты. Данный документ должен определять специальные места для катания на лошадях, порядок оказания услуг, права и обязанности лиц, их оказывающих.

Уфимские владельцы лошадей и пони рассчитывают на поддержку депутатов городского Совета. Их цель: чтобы в катание на лошадях в Уфе была внесена ясность. Со своей стороны они готовы подчиняться правилам, которые установят депутаты, убирать территорию, где работают животные, или оплачивать обслуживание этой территории коммунальными службами. Более того, владельцы лошадей готовы бесплатно оказывать свои услуги детским домам, образовательным центрам, другим детским учреждениям города.