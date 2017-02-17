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17 февраля 2017 г.
В Уфе курильщики могут обменять сигареты на молоко и абонементы в тренажерный зал
– Россия одна из стран, в которой курят большое количество граждан. Кто-то начинают курить со школьной скамьи, кто-то более в старшем возрасте, но смущает то, что люди гибнут раньше, чем в других странах, – говорит в своем видеообращении руководитель фонда поддержки нуждающихся граждан «Дарфонд» Руслан Бадретдинов.
В рамках акции, организованной благотворительным фондом, любой гражданин может принести свои сигареты и обменять их на молоко или сок по адресу ул. Кольцевая, 65, корпус 3, офис 415, а тем, кто действительно очень хочет бросить пагубную привычку и заниматься спортом, будут дарить абонемент в спортзал.
Руслан Бадретдинов предупредил, что количество абонементов ограничено, поэтому желающим бросить курить следует поторопиться.
Екатерина Старостина
17 Февраль 2017 г.
17 Февраль 2017 г.
17 Февраль 2017 г.
17 Февраль 2017 г.