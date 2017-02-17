В Уфе курильщики могут обменять сигареты на молоко и абонементы в тренажерный зал

17 февраля 2017 г.

– Россия одна из стран, в которой курят большое количество граждан. Кто-то начинают курить со школьной скамьи, кто-то более в старшем возрасте, но смущает то, что люди гибнут раньше, чем в других странах, – говорит в своем видеообращении руководитель фонда поддержки нуждающихся граждан «Дарфонд» Руслан Бадретдинов.

В рамках акции, организованной благотворительным фондом, любой гражданин может принести свои сигареты и обменять их на молоко или сок по адресу ул. Кольцевая, 65, корпус 3, офис 415, а тем, кто действительно очень хочет бросить пагубную привычку и заниматься спортом, будут дарить абонемент в спортзал.

Руслан Бадретдинов предупредил, что количество абонементов ограничено, поэтому желающим бросить курить следует поторопиться.