Художники из Башкирии могут принять участие во всероссийском антикоррупционном конкурсе

17 февраля 2017 г.

Традиционно конкурс проводится Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции» при поддержке Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Уже третий раз художники со всей России смогут испытать свои силы в творчестве на антикоррупционные темы. По традиции победителям конкурса будут вручены призы и памятные дипломы. Конкурс разыгрывается в трех номинациях. Кроме основной номинации также присуждаются призы за лучший детский рисунок и приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте конкурса. Плакаты победителей превратятся в наглядную антикоррупционную агитацию на улицах городов России.

- В борьбе с общественными пороками сейчас сильно недооценивается пропагандистская составляющая, в том числе методами наглядной агитации, - заявил председатель Жюри конкурса Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. – Наш конкурс призван заполнить этот пробел. Результаты первых двух конкурсов мы оцениваем как успешные, и видим толику своей заслуги в развернутой в стране кампании по искоренению коррупции.

В жюри конкурса также вошли Исполнительный сопредседатель Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» Андрей Назаров, Представитель Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский, руководитель отдела защите прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Алексей Пухов, Председатель Общественного совета при МФД РФ Анатолий Кучерена, Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Тарло и другие известные юристы, общественные деятели и предприниматели.

Организаторы надеются, что третий конкурс привлечет повышенное внимание российских художников-плакатистов. По условиям конкурса плакаты должны: отражать негативное отношение общества к коррупции, вызывать негатив к продажным чиновникам и людям, дающим взятки; побуждать к борьбе с проявлениями коррупции.

Работы можно отправлять до 30 апреля. Плакаты присылать на почту konkurs@nocorruption.biz