В Уфе учительница лишилась работы и стала изгоем из-за публикаций в социальных сетях

17 февраля 2017 г.

Педагог художественной школы №2, расположенной в Советском районе Уфы, Марина Максимова (имя изменено, - прим. автора) опубликовала в своей группе в соцсетях фотографии собственных картин, что стало поводом для обвинений девушки в аморальном поведении и пропаганде сатанизма.

Proural.info удалось пообщаться с уфимкой и узнать подробности дела.

- Марина, так из-за чего тебя уволили с работы?

- Мой коллега написал заявление в прокуратуру о том, что я сатанизм распространяю с помощью своей группы в социальной сети и в секты зазываю детей, своих учеников, но его заявление не приняли, и тогда он обратился с этой же информацией к директору школы. Заявление педагога можно прочитать тут:

- А в группе действительно был такой контент?

- В общем-то, в них не было ничего такого мои рисунки, среди всех прочих, некоторые на тему загробной жизни в виде графики. Важное замечание, мои аккаунты на тот момент были закрыты и дети не могли их посмотреть. Кроме того мои ученики нигде не пересекались с моими работами, в учебном процессе я их не использовала.

- Значит, кроме заявления твоего коллеги никаких доказательств твоей вины не было?

- Нет, больше никаких. Только его заявление с незаверенными скриншотами моей страницы. Понимаете, даже в прокуратуре ничего не обнаружили, а в школе сочли это плохим поступком. Меня стали уговаривать написать заявление об уходе по собственному желанию, меня такой вариант не устраивал, но все решил Этический совет, в который входят те же самые преподаватели. Никого не было на моей стороне, даже люди, которых я принимала за своих близких друзей, смалодушничали и выступили за мое увольнение, опасаясь того, что будут уволены сами, если заступятся. Этический совет «приговорил» меня к увольнению за «аморальное поведение», но позже у директора мне продиктовали заявление по собственному желанию.

- Были проблемы с поиском новой работы?

- Да, работодатели, которые звонили в художественную школу, чтобы узнать обо мне, слышали эту неправду про сатанизм и травмированную психику детей. Естественно, это никому не понравится.

- Как это повлияло на твою жизнь?

- Мне было очень больно осознавать, что люди, с которыми я работала три года, набросились на меня, как будто хотели разорвать на куски. Попытались унизить перед родителями, учениками, хотели, чтобы я извинилась и отказалась от своих картин. Я просто не поверила в реальность происходящего. В тот период я не могла ни спать, ни есть. У меня дрожали губы, тряслись руки, были мысли покончить с собой. Я справилась с этой ситуацией благодаря поддержке друзей, и теперь все хорошо, нашла новую работу. Я знаю, что ничего плохого не сделала. Никому не пожелаю это пережить.

Нам удалось дозвониться до автора заявления. Мужчина, также педагог художественной школы. В телефонном разговоре он сначала возмутился тому, что факт увольнения коллеги из-за его заявления стал широко известен, а потом все свалил на администрацию школы.

Фотографии рисунков девушки можно посмотреть тут:

Proural попросил заведующего Центром правовой информации при Ассоциации юристов России Искандера Дуйсенова прокомментировать данную ситуацию.

- Главной ошибкой девушки является согласие на увольнение по собственному желанию, в таком случае в потере работы она может винить только себя. Чтобы не потерять рабочее место, в первую очередь, следует собрать доказательную базу - материалы, которые могли бы опровергнуть слова ее коллег, а также обращаться в Трудовую инспекцию и отстаивать свою позицию. Тогда героиня не лишилась бы рабочего места, - сказал Искандер.

Если сотрудники художественной школы сообщают новому работодателю об аморальном поведении девушки, не имея доказательств, и на новое место ее не принимают по этой причине, героиня имеет право подать в суд на того, кто распространяет недостоверную информацию.

Также свое мнение о случае с уфимкой выразила специалист реабилитационного центра «Сильное поколение», клинический психолог Оксана Белышева.

- В этой истории может иметь место личная неприязнь коллеги по отношению к девушке, ведь не каждый станет жертвовать своим временем для того чтобы следить за активностью другого человека в соцсетях. Реакция педагогов художественной школы вполне объяснима - в последнее время в СМИ появляется много информации о массовом зомбировании детей, групп в социальных сетях, доводящих до суицида и т.п. Это становится поводом для паники. Возможно, увольнение и уход из коллектива, в котором девушка стала бы изгоем, является лучшим выходом из данной ситуации, - пояснила психолог.