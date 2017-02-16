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Нужны ли России частные тюрьмы?
Житель Башкирии предлагает выплачивать 300 000 рублей не только матерям, но и отцам первенцов
Заявление Главы Башкирии Рустэма Хамитова о выплате единовременного денежного социального пособия за рождение первого ребенка вызвало огромный интерес у подавляющего числа жителей республики.
Молодые люди, только планирующие рождение детей, очень рады такому сообщению от Главы республики, а у многих семей, дети которых родились незадолго до появления информации о социальных выплатах, появляется все больше вопросов.
К примеру, житель республики Мардамшин Ф. просит Рустэма Закиевича Хамитова стимулировать финансовой поддержкой не только матерей, но и отцов. "У жены дети есть, а у меня нет, планируем беременность, у меня будет первый ребенок," - пишет мужчина.
В семье Кадировых ребенок родился осенью прошлого года, они расстроены, что не смогут получить финансовую поддержку, но просят о помощи с получением продуктов на молочной кухне. Кашиповы также стали родителями в 2016 году, и в связи с отпуском по уходу за ребенком и взятым ипотечным кредитом просят охватить указом о поддержке молодых родителей и семьи первенцев, рожденных в прошлом году.
Также есть обращения от жителей Уфы и республики о недостаточной помощи многодетным семьям.
Указ о единовременных социальных выплатах в размере 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении ребенка в настоящее время находится на стадии разработки, но глава региона уже успел ознакомиться с письмами молодых мам и заявил на расширенной коллегии Министерства молодежной политики и спорта о том, что на поддержку семей будет потрачено до миллиарда рублей.
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