Житель Башкирии предлагает выплачивать 300 000 рублей не только матерям, но и отцам первенцов

16 февраля 2017 г.

Заявление Главы Башкирии Рустэма Хамитова о выплате единовременного денежного социального пособия за рождение первого ребенка вызвало огромный интерес у подавляющего числа жителей республики.

Молодые люди, только планирующие рождение детей, очень рады такому сообщению от Главы республики, а у многих семей, дети которых родились незадолго до появления информации о социальных выплатах, появляется все больше вопросов.

К примеру, житель республики Мардамшин Ф. просит Рустэма Закиевича Хамитова стимулировать финансовой поддержкой не только матерей, но и отцов. "У жены дети есть, а у меня нет, планируем беременность, у меня будет первый ребенок," - пишет мужчина.

В семье Кадировых ребенок родился осенью прошлого года, они расстроены, что не смогут получить финансовую поддержку, но просят о помощи с получением продуктов на молочной кухне. Кашиповы также стали родителями в 2016 году, и в связи с отпуском по уходу за ребенком и взятым ипотечным кредитом просят охватить указом о поддержке молодых родителей и семьи первенцев, рожденных в прошлом году.

Также есть обращения от жителей Уфы и республики о недостаточной помощи многодетным семьям.

Указ о единовременных социальных выплатах в размере 300 тысяч рублей молодым семьям при рождении ребенка в настоящее время находится на стадии разработки, но глава региона уже успел ознакомиться с письмами молодых мам и заявил на расширенной коллегии Министерства молодежной политики и спорта о том, что на поддержку семей будет потрачено до миллиарда рублей.