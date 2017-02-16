Экс-глава администрации президента Башкирии зарегистрировался в фейсбуке

16 февраля 2017 г.

Мэр Красногорска Радий Хабиров, который недавно курировал внутреннюю политику Кремля, оставил первую запись в соцсети «Фейсбук».

- Мне 52 года и сегодня я впервые завожу аккаунт в соцсетях. Просто раньше работа была не публичной. А сейчас, когда начал руководить администрацией Красногорска, понимаю, что это неизбежно. Люди должны знать, что я делаю, а я должен знать их мнение, - сказал он на своей страничке.

Радий Хабиров отметил, что свой аккаунт будет вести лично, а не сотрудник пресс-службы.

- Люди хотят внимания к своим проблемам. Они хотят, чтобы власть делала то, что обязана делать, а руководители, которые не хотят этого делать или делают это плохо - не засиживались на своих местах, - подчеркнул чиновник.

Радий Хабиров стал главой подмосковного Красногорска в конце прошлого месяца. Ранее он ушел из администрации президента РФ. В Кремле Хабиров был замначальника Управления президента России по внутренней политике и курировал работу Госдумы. А до этого он работал в администрации президента Башкирии Муртазы Рахимова.