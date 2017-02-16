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16 февраля 2017 г.

По Уфе проехал музыкально-поэтический трамвай

По Уфе проехал музыкально-поэтический трамвай

16 февраля в Уфе из трамвайного депо № 1 имени С. И. Зорина на улицы города выехал не обычный трамвай, а праздничный, музыкально-поэтический. Его пассажирами стали сами работники Муниципального управления электротранспорта города Уфы: водители трамваев, слесари-ремонтники и электрики, кондукторы, работники трамвайных и троллейбусных депо, специалисты различных подразделений.

Прямо на ходу в вагоне состоялась церемония награждения лучших работников грамотами к 80-летию уфимского трамвая. Затем для героев дня учащиеся колледжа БГПУ имени М. Акмуллы представили творческую зарисовку на тему истории развития трамвайного движения и музыкально-поэтические выступления.

Трамвай проследовал по маршруту из депо № 1 до остановки «Улица Пушкина», затем к остановке «Госцирк» и обратно. После церемонии награждения работников в вагон свободно могли сесть обычные пассажиры, при этом проезд для них был бесплатным.

Официально регулярное трамвайное движение было открыто в Уфе 1 февраля 1937 года. Парк насчитывал тогда пять моторных и три прицепных вагона, а длина трамвайных линий составляла шесть километров.

- Именно с первого вышедшего на линию трамвая в нашем городе началась история развития общественного транспорта, – отметил генеральный директор МУЭТ города Уфы Аскар Фазлыев, – Первая трамвайная линия проходила по нынешней улице Ленина до улицы Пермской. За первый год работы было перевезено свыше семи миллионов пассажиров. Это значительная цифра для того времени, технических характеристик трамваев и небольшой протяженности путей. Сегодня трамваи в Уфе перевозят около 30 миллионов пассажиров в год.

Эльвира Азметова Фото Администрации Уфы
Теги: трамвай, МУЭТ
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