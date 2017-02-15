Крупнейшие телеканалы мира Russia Today и СNN расскажут об уфимском мастере тату

15 февраля 2017 г.

Интерес иностранной прессы к уфимке Жене Захар не случаен. После того как она захотела последовать примеру бразильского мастера Флавии Карбальо и набивать бесплатные татуировки пострадавшим от семейного насилия, о ней узнал весь мир.

Десятки зарубежных СМИ захотели рассказать о том, чем она занимается, ну и, конечно, узнать, как она относится к закону «О декриминализации побоев». Вот и на днях у нее в гостях побывали представители телекомпаний Russia Today и СNN. Сняли сюжет о ее проекте.

- Я помогла 200 женщинам и девушкам скрыть неприятные шрамы. К новому закону я отношусь крайне отрицательно. Передо мной проходят людские истории. Я вижу страдания женщин. Поэтому считаю, этот закон может только навредить, - замечает Захар.

Была у Жени клиентка, которую муж избивал настолько ювелирно, что на теле не было видно следов. Только через год в области груди и живота у нее образовались опухоли. Докторам пришлось их вырезать. На месте операции остались глубокие шрамы. После случившегося женщина не сможет иметь детей. Еще одна страшная история, когда из ревности жених выстрелил из пистолета в невесту. Девушку госпитализировали, спасли, но шрам остался на всю жизнь.

Татуировкой Женя Захар занимается с 2005 года. Это ее работа, за нее она выручает доход. Только относится она к этому делу не как к средству для существования, а как творчеству. Как это здорово рисовать на теле других, а потом наблюдать результат своего труда, видеть счастливые лица преображенных людей.

- Работа у меня сезонная. Летом доход стабильный, зимой практически народу нет. Зимой все ходят в одежде, и никому это не нужно. Как только люди начинают раздеваться, они желают украсить свое тело. Если исключить расходные материалы, в среднем, я зарабатываю от 30 до 60 тысяч в месяц.

Навскидку Женя не смогла вспомнить клиента с диковинными запросами, но проект «A Pele da Flor» («Кожа как у цветка») перевернул ее жизнь. Во-первых, это внимание к ее персоне, которого она никак не ожидала. Ведь единственный посыл ее открытости, чтобы о проекте узнало как можно больше женщин. После вхождения в проект у Захар поменялось мироощущение. К ней приходят люди со своей болью, рассказывают свои истории, невольно проецируешь их на себя. Первое время ходила подавленная. Сейчас справляется.

В это лето у Жени было 500 обращений. Сегодня - очередь каждый понедельник, график расписан до июня. Летом 2018 года Женя планирует вынести проект за рамки Башкирии: со своим молодым человеком проехать на мотоцикле по городам России и сделать татуировки девушкам, которые по каким-то причинам не могут к ней приехать.

Справка: Бразильская татуировщица Флавия Карбальо делает бесплатные татуировки пострадавшим от семейного насилия. В рамках проекта «A Pele da Flor» («Кожа как у цветка») она перекрывает шрамы от пулевых и ножевых ранений, а также от мастэктомии (удаление молочной железы). Это помогает пострадавшим от насилия женщинам справиться с травмой, повышает их самооценку и просто заглаживает тяжелые воспоминания.