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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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15 февраля 2017 г.

Глава республики уверен, что в Башкирии не строят вредные производства

Глава республики уверен, что в Башкирии не строят вредные производства

Рустэм Хамитов выступил на заседании в Министерстве природопользования и экологии Башкортостана, обозначив приоритетные задачи на ближайшее время. Глава республики подчеркнул, что экологическая ситуация в Башкирии, да и в стране стабилизирована.
"Новые предприятия строятся строго в соответствии с природоохранными требованиями. Многочисленные экспертизы, более тщательная проработка всех экологических вопросов, оценка общественного мнения и т.д. – всё это действует таким образом, что мы можем сказать: "грязные", экологически вредные производства практически уже не строятся. И все эти фантазии о том, что это предприятие нанесёт страшный вред или другое предприятие угробит всё вокруг – всего лишь фантазии," - высказался Президент Башкортостана.

Екатерина Старостина
Теги: Рустэм Хамитов, экология
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