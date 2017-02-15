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Нужны ли России частные тюрьмы?
Глава республики уверен, что в Башкирии не строят вредные производства
Рустэм Хамитов выступил на заседании в Министерстве природопользования и экологии Башкортостана, обозначив приоритетные задачи на ближайшее время. Глава республики подчеркнул, что экологическая ситуация в Башкирии, да и в стране стабилизирована.
"Новые предприятия строятся строго в соответствии с природоохранными требованиями. Многочисленные экспертизы, более тщательная проработка всех экологических вопросов, оценка общественного мнения и т.д. – всё это действует таким образом, что мы можем сказать: "грязные", экологически вредные производства практически уже не строятся. И все эти фантазии о том, что это предприятие нанесёт страшный вред или другое предприятие угробит всё вокруг – всего лишь фантазии," - высказался Президент Башкортостана.
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