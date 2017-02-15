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15 февраля 2017 г.

Уфимское лекарство прошло вторую стадию исследований

Уфимское лекарство прошло вторую стадию исследований

Речь идет о препарате бактериофаг Энтеробактер, созданном на уфимском предприятии «Иммунопрепарат». 

Предварительные данные исследований  показали, что препарат безопасен и эффективен. Клинические испытания проводили на пациентах с хирургическими инфекциями, вызванными бактериями рода Enterobacter видов E, а также на больных с послеоперационными ранами и флегмонами после хирургической обработки.

Бактериофаг будет применяться при лечении гнойных воспалений, хирургических инфекций, заболеваний уха, горла, носа, легких, дисбактериоза кишечника и  других показаниях. Препарат будет работать в качестве монотерапии, так и в комплексе с другими препаратами. Ожидается, что клиническое исследование завершится в конце 2017 года.

Сколько будет стоить новый препарат, пока точно неизвестно. 

Светлана Куликова
Теги: Уфа, здоровье, лекарства, медицина
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