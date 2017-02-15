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Нужны ли России частные тюрьмы?
В уфимском цирке не будут отменять представления из-за угрозы закрытия
Прокуратура Октябрьского района г. Уфы требует запретить эксплуатацию здания Уфимского госцирка после проведения прокурорской проверки, в результате которой стало известно о плачевном состоянии строения.
По сообщению пресс-службы Прокуратуры Башкирии, крыша цирка протекала, из-за чего во время осадков в электрощитовой с потолка вода попадала на оборудование, находившееся под высоким напряжением. Также на момент проверки в здании отсутствовала система оповещения людей о пожаре и управлении эвакуацией, автоматическая установка пожаротушения не работала.
“Весной 2018 года цирк будет закрыт на реконструкцию, и здание приведут в надлежащее состояние. Да, действительно, цирк нуждается в серьезном ремонте. Противопожарные системы защиты мы можем установить в ближайшее время, если Росгосцирк выделит на это средства. Собственными силами, к сожалению, этот вопрос мы решить не можем,” – сообщила proural.info директор Уфимского цирка Туктарова Гузель.
Также по словам Гузель Раисовны, об отмене представлений пока решений не было.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.