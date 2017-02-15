В уфимском цирке не будут отменять представления из-за угрозы закрытия

15 февраля 2017 г.

Прокуратура Октябрьского района г. Уфы требует запретить эксплуатацию здания Уфимского госцирка после проведения прокурорской проверки, в результате которой стало известно о плачевном состоянии строения.

По сообщению пресс-службы Прокуратуры Башкирии, крыша цирка протекала, из-за чего во время осадков в электрощитовой с потолка вода попадала на оборудование, находившееся под высоким напряжением. Также на момент проверки в здании отсутствовала система оповещения людей о пожаре и управлении эвакуацией, автоматическая установка пожаротушения не работала.

“Весной 2018 года цирк будет закрыт на реконструкцию, и здание приведут в надлежащее состояние. Да, действительно, цирк нуждается в серьезном ремонте. Противопожарные системы защиты мы можем установить в ближайшее время, если Росгосцирк выделит на это средства. Собственными силами, к сожалению, этот вопрос мы решить не можем,” – сообщила proural.info директор Уфимского цирка Туктарова Гузель.

Также по словам Гузель Раисовны, об отмене представлений пока решений не было.