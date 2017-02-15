КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,7719
EUR60,0249
GBP70,7378
курс ЦБ РФ на 16 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-8°
Пасмурно
вечер -8°,  ночь -13°,  утро -9°
ЦИТАТА ДНЯ
"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
Президент России Владимир Путин
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
В Уфе прошел забег влюбленных. Фото: Максим Никерин
В Уфе прошел забег влюбленных. Фото: Максим Никерин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
15 февраля 2017 г.

В уфимском цирке не будут отменять представления из-за угрозы закрытия

В уфимском цирке не будут отменять представления из-за угрозы закрытия

Прокуратура Октябрьского района г. Уфы требует запретить эксплуатацию здания Уфимского госцирка после проведения прокурорской проверки, в результате которой стало известно о плачевном состоянии строения.
По сообщению пресс-службы Прокуратуры Башкирии, крыша цирка протекала, из-за чего во время осадков в электрощитовой с потолка вода попадала на оборудование, находившееся под высоким напряжением. Также на момент проверки в здании отсутствовала система оповещения людей о пожаре и управлении эвакуацией, автоматическая установка пожаротушения не работала.
“Весной 2018 года цирк будет закрыт на реконструкцию, и здание приведут в надлежащее состояние. Да, действительно, цирк нуждается в серьезном ремонте. Противопожарные системы защиты мы можем установить в ближайшее время, если Росгосцирк выделит на это средства. Собственными силами, к сожалению, этот вопрос мы решить не можем,” – сообщила proural.info директор Уфимского цирка Туктарова Гузель.
Также по словам Гузель Раисовны, об отмене представлений пока решений не было.

Екатерина Старостина
Теги: цирк Уфа, закрытие
78 Оценить новость:  0  0
Отправить
Крупнейшие телеканалы мира Russia Today и СNN расскажут об уфимском мастере тату
15 Февраль 2017 г.
Крупнейшие телеканалы мира Russia Today и СNN расскажут об уфимском мастере тату
Глава республики уверен, что в Башкирии не строят вредные производства
15 Февраль 2017 г.
Глава республики уверен, что в Башкирии не строят вредные производства
Уфимское лекарство прошло вторую стадию исследований
15 Февраль 2017 г.
Уфимское лекарство прошло вторую стадию исследований
Ялалов, снег и бабушки с топорами: художник из Уфы рисует карикатуры на чиновников и политиков
15 Февраль 2017 г.
Ялалов, снег и бабушки с топорами: художник из Уфы рисует карикатуры на чиновников и политиков
Студенты и школьники из Башкирии принимают участие в чемпионате рабочих профессий
15 Февраль 2017 г.
Студенты и школьники из Башкирии принимают участие в чемпионате рабочих профессий
"Салават Юлаев" в принципиальном матче обыграл "Ак Барс"
15 Февраль 2017 г.
"Салават Юлаев" в принципиальном матче обыграл "Ак Барс"
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]