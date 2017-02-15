|USD
|56,7719
|EUR
|60,0249
|GBP
|70,7378
Нужны ли России частные тюрьмы?
Ялалов, снег и бабушки с топорами: художник из Уфы рисует карикатуры на чиновников и политиков
Художник-карикатурист Камиль Бузыкаев в тренде событий происходящих в Уфе. В Его карикатурах отражается современная действительность, будь это заснеженная столица Башкирии, бабушки, рубящие лед, или инновационные идеи главы республики.
- Я еще со школы начал рисовать карикатуры. Сначала одноклассники были моими героями, потом однокурсники. А рисовать политиков и чиновников начал недавно. Когда в соцсети выложил первую работу, люди начали комментировать ставить лайки. Меня это воодушевило. Это не заработок мой основной. По профессии я художник-скульптор, – рассказывает Камиль.
Сюжеты для рисунков ему частенько друзья подкидывают и подписчики. Многие просят нарисовать портрет в подарок.
- Частенько меня просят написать карикатуру на депутата или чиновника, есть герои из нашего Курултая или городского Совета. Вот что дарить, например депутату, у которого в принципе все уже есть? Карикатура будет лучшим подарком, - поясняет художник.
Одна из последних его работ касается решения Глава республики Рустэма Хамитова давать по триста тысяч рублей за первого ребенка. Больше рисунков Камиля можно посмотреть в группе proural.info в контакте.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.
15 Февраль 2017 г.