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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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15 февраля 2017 г.

Ялалов, снег и бабушки с топорами: художник из Уфы рисует карикатуры на чиновников и политиков

Ялалов, снег и бабушки с топорами: художник из Уфы рисует карикатуры на чиновников и политиков

Художник-карикатурист Камиль  Бузыкаев  в тренде  событий происходящих в Уфе. В Его карикатурах отражается современная действительность, будь это заснеженная столица Башкирии,  бабушки, рубящие лед, или  инновационные идеи главы республики.

- Я еще со школы начал рисовать карикатуры. Сначала одноклассники были моими героями, потом однокурсники. А рисовать политиков и чиновников начал недавно. Когда в соцсети выложил первую работу, люди начали комментировать ставить лайки. Меня это воодушевило. Это не заработок мой основной. По профессии я художник-скульптор, – рассказывает Камиль.

Сюжеты для рисунков ему частенько друзья подкидывают и подписчики. Многие просят нарисовать портрет в подарок.

- Частенько меня просят написать карикатуру на депутата или чиновника,  есть герои из нашего Курултая или городского Совета. Вот что дарить, например депутату, у которого в принципе все уже есть? Карикатура будет лучшим подарком, - поясняет художник.

Одна из последних его работ касается решения Глава республики  Рустэма Хамитова  давать по триста тысяч рублей за первого ребенка.  Больше рисунков Камиля можно посмотреть в группе proural.info в контакте.

Теги: Камиль Бузыкаев, Карикатуры, Шаржи
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