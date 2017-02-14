Стало известно, граждане каких стран чаще всего приезжают в Уфу

14 февраля 2017 г.

На оперативном совещании мэр города Ирек Ялалов поручил своим подчиненным проанализировать статистические данные по миграции граждан. В частности, выяснить, какие именно слои населения переезжают и из каких районов.

- Уровень жизни в Тюмени повыше, чем в Уфе, как и средняя заработная плата. Бюджеты несопоставимы, хотя по численности населения город меньше, – заявил Ялалов. – Тем не менее народ приезжает сюда. Надо понять, это жители Башкирии возвращаются или действительно люди выбирают на карте комфортный город.

Как гласит статистика, за год Уфу покинуло больше людей, чем приехало. По данным отдела государственной статистики, в 2016 году миграционная убыль составила 811 человек. Прибыло 32 018 человек, выбыло – 32 829 человек.

По словам начальника отдела Оксаны Даяновой, чаще всего уфимцы переезжают в Санкт-Петербург (531 человек за год), Московскую область (369 человек), Москву (276 человек) и Краснодарский край (188 человек). В Уфу же чаще всего мигрируют уроженцы Тюменской и Челябинской областей – 462 и 169 человек соответственно.

Если говорить о миграционном обмене с зарубежными странами, то в Уфу стали реже приезжать граждане Узбекистана – «минус» 775 человек, Армении – «минус» 289 человек, Таджикистана – «минус» 169 человек. Прирост наблюдается среди уроженцев Беларуси – «плюс» 22 человека, Казахстана – «плюс» 80 человек, Кыргызстана – «плюс» 32 человека, Украины – «плюс» 122 человека за год.