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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Уфе детский сад получит 3 миллиона рублей
Уфимский детский сад №58 впервые принял участие в конкурсе на предоставление в 2017 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета и победил.
"3 миллиона рублей детский сад получит на создание консультационного центра, целью которого является качественное и своевременное предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи дошкольникам, родителям и педагогам системы дошкольного образования," – рассказала proural.info заведующая детским садом №58 Гильмутдинова Альфия.
По словам Альфии Аксановны, приоритетными направлениями для центра станут – работа с дошкольниками, детьми с ограниченными возможностями здоровья и одаренными малышами. Для большей эффективности к работе в консультационном центре будут привлекать квалифицированных специалистов из других образовательных учреждений.
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