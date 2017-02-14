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14 февраля 2017 г.

В Уфе детский сад получит 3 миллиона рублей

В Уфе детский сад получит 3 миллиона рублей

Уфимский детский сад №58 впервые принял участие в конкурсе на предоставление в 2017 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета и победил.

"3 миллиона рублей детский сад получит на создание консультационного центра, целью которого является качественное и своевременное предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи дошкольникам, родителям и педагогам системы дошкольного образования," – рассказала proural.info заведующая детским садом №58 Гильмутдинова Альфия.

По словам Альфии Аксановны, приоритетными направлениями для центра станут – работа с дошкольниками, детьми с ограниченными возможностями здоровья и одаренными малышами.  Для большей эффективности к работе в консультационном центре будут привлекать квалифицированных специалистов из других образовательных учреждений.

Екатерина Старостина
Теги: детский сад, грант, Министерство образования
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