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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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14 февраля 2017 г.
В Башкирии ревнивый муж набросился с ножом на соседа
По сообщению Следственного комитета, о происшествии в селе Чесноковка Уфимского района стало известно после госпитализации 44-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Оказалось, что ревнивый муж застал свою супругу в гостях у пострадавшего и в результате вспыхнувшей ссоры нанес соседу не менее шести ударов ножом. Прибытие сотрудников полиции, вызванных женой ревнивца, испугало злоумышленника, и он скрылся с места приступления.
Благодаря медицинской помощи, своевременно оказанной пострадавшему, мужчина остался жив, а ревнивого супруга правоохранителям удалось задержать.
По информации следствия у подозреваемого на иждивении находятся 9 детей, 8 из которых несовершеннолетние. Продолжается расследование обстоятельств уголовного дела.
Екатерина Старостина
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.
14 Февраль 2017 г.