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14 февраля 2017 г.

В Башкирии ревнивый муж набросился с ножом на соседа

В Башкирии ревнивый муж набросился с ножом на соседа

По сообщению Следственного комитета, о происшествии в селе Чесноковка Уфимского района стало известно после госпитализации 44-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Оказалось, что ревнивый муж застал свою супругу в гостях у пострадавшего и в результате вспыхнувшей ссоры нанес соседу не менее шести ударов ножом. Прибытие сотрудников полиции, вызванных женой ревнивца, испугало злоумышленника, и он скрылся с места приступления.

Благодаря медицинской помощи, своевременно оказанной пострадавшему, мужчина остался жив, а ревнивого супруга правоохранителям удалось задержать.

По информации следствия у подозреваемого на иждивении находятся 9 детей, 8 из которых несовершеннолетние. Продолжается расследование обстоятельств уголовного дела.

Екатерина Старостина
Теги: нападение, ревность, нож
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