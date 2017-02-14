В Башкирии ревнивый муж набросился с ножом на соседа

14 февраля 2017 г.

По сообщению Следственного комитета, о происшествии в селе Чесноковка Уфимского района стало известно после госпитализации 44-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Оказалось, что ревнивый муж застал свою супругу в гостях у пострадавшего и в результате вспыхнувшей ссоры нанес соседу не менее шести ударов ножом. Прибытие сотрудников полиции, вызванных женой ревнивца, испугало злоумышленника, и он скрылся с места приступления.

Благодаря медицинской помощи, своевременно оказанной пострадавшему, мужчина остался жив, а ревнивого супруга правоохранителям удалось задержать.

По информации следствия у подозреваемого на иждивении находятся 9 детей, 8 из которых несовершеннолетние. Продолжается расследование обстоятельств уголовного дела.