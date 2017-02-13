В Уфе пройдет форум по социальному предпринимательству

13 февраля 2017 г.

14 марта в Уфе пройдет Второй Республиканский форум по социальному предпринимательству. Участниками форума станут предприниматели, занимающиеся социальным бизнесом или желающие начать свое дело в данной сфере, социально-ориентированные НКО, представители органов власти и бизнес-сообщества республики, эксперты.

Основной задачей форума является объединение на одной площадке всех заинтересованных сторон: социальных предпринимателей, профильных экспертов и представителей власти для обсуждения наиболее острых тем и успешных практик в сфере социального бизнеса.

- Обмен опытом, новые знания и контакты, знакомство со спецификой работы других людей – все это важно для развития любого бизнеса, и социальное предпринимательство здесь не исключение, - говорит руководитель ЦИСС РБ Ирина Абрамова. – В нашей республике мы проводим форум по социальному предпринимательству во второй раз. Первый такой форум состоялся в феврале 2016 года. За это время создан каталог лучших социальных проектов Башкирии. Начал работать Клуб социальных предпринимателей и институт менторов, благодаря которому состоялось уже два выпуска образовательной программы «Акселератор социальных проектов. Прошла межрегиональная конференция «Лучшие практики в сфере социального предпринимательства». Были организованы круглые столы и ярмарки консультаций для социальных предпринимателей. Отрадно, что желающих заниматься социальным бизнесом становится все больше, интерес к этой сфере деятельности растет, и это, пожалуй, главная цель проводимых нами мероприятий.

Программа форума будет очень насыщенной и разноообразной. В рамках форума пройдут пленарное заседание, церемония награждения победителей Республиканского конкурса «Лучший социальный проект года», инвестиционная сессия «Инвестиционные проекты государственно-частного партнерства в сфере представления социальных услуг», дискуссионная площадка «Поддержка социального предпринимательства как направление корпоративной социальной ответственности, презентации, мастер-классы, ярмарка консультаций, нетворкинг.

В работе форума примут участие председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов, министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, руководитель представительства АСИ в ПФО (г. Нижний Новгород) Сергей Бочаров, исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина, председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, представители Объединенной металлургической компании (ОМК).