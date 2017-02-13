Документальный фильм уфимца победил на Всероссийском кинофестивале

13 февраля 2017 г.

Жюри фестиваля "Сел и поехал" предстояло выбрать лучшие документальные фильмы о путешествиях на снегоходе и квадроцикле, об автоэкспедиции, о мотопутешествии, о жизни мотоклуба, а также определить лучший благотворительный проект.

Победителем в номинации "Лучший документальный фильм о мотопутешествии" стал уфимец Николай Головацкий. Судьи единогласно признали документальную ленту Николая о поездке в Памир лучшей.

Идея объединить технические виды спорта – снегоходы, квадроциклы, мотоциклы и джипы в рамках одного кинофестиваля принадлежит известному путешественнику и писателю Павлу Кобяку. "Судьи просмотрели 60 заявок, и одной из лучших оказалась работа Николая. Я считаю, что это правильный выбор, отличный фильм, с помощью которого у него получилось донести свою философию", - рассказал proural.info Павел.

Стоит отметить, что в качестве членов жюри фестиваля были приглашены Александр Друзь, Алексей Нилов, Илья Черт и Дмитрий Пучков, известный по своему псевдониму Goblin.

Во внеконкурсной программе кинофестиваля состоялся премьерный показ фильма “Сел и поехал в Магадан”, который был снят в процессе экспедиции длиной в 12 700 километров по таким городам, как Ярославль, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Кемерово, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Могоча, Тында, Якутск, Хандыга, Ягодное, Магадан, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Москва.

По словам Павла Кобяка, мероприятие понравилось практически всем гостям, и в следующем году он планирует организовать подобный проект, сделав его еще лучше.