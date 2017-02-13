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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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13 февраля 2017 г.

В Уфе прошел забег, посвященный Дню всех влюбленных: фоторепортаж proural

В Уфе прошел забег, посвященный Дню всех влюбленных: фоторепортаж proural

Уфимцы  по-спортивному отметили 14 февраля - День всех влюбленных. В минувшее воскресенье 170 добровольцев собрались в парке имени Лесоводов, чтобы пробежать  самый романтичный забег года.

Участникам на выбор предлагалось три дистанции: 5, 10 и 21,1 км.  Самой популярной дистанцией стал забег на 21,1 км. Некоторые участники финишировали, держа на руках своих возлюбленных. Другие – держась за ручку.

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Забег объединил любителей бега из 15 российских городов. Самому молодому бегуну было 18 лет, самому старшему далеко за 70. 

Фоторепортаж с забега можно посмотреть в нашей группе Вконтакте - https://vk.com/album-28083514_241009441

Светлана Куликова
Теги: Уфа, спорт, забег
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