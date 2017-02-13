В Уфе прошел забег, посвященный Дню всех влюбленных: фоторепортаж proural

13 февраля 2017 г.

Уфимцы по-спортивному отметили 14 февраля - День всех влюбленных. В минувшее воскресенье 170 добровольцев собрались в парке имени Лесоводов, чтобы пробежать самый романтичный забег года.

Участникам на выбор предлагалось три дистанции: 5, 10 и 21,1 км. Самой популярной дистанцией стал забег на 21,1 км. Некоторые участники финишировали, держа на руках своих возлюбленных. Другие – держась за ручку.

Это интересно

Забег объединил любителей бега из 15 российских городов. Самому молодому бегуну было 18 лет, самому старшему далеко за 70.

Фоторепортаж с забега можно посмотреть в нашей группе Вконтакте - https://vk.com/album-28083514_241009441