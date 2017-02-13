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Уфимские ученые изобрели лекарство от вируса гепатита
Специалисты Уфимского института химии РАН синтезировали суперэффективное лекарство от вируса гепатита B, сообщает Общественная электрогазета. Как говорят химики, препарат будет дешевым, доступным и безопасным для печени.
- Наше вещество синтезируется из сахаров и технических отходов нефтепродуктов (в том числе дициклопентадиена), - рассказывает младший научный сотрудник УфИХ РАН, кандидат химических наук Вера Ахметьянова. - Идея разработать препарат возникла несколько лет назад исходя из потребности рынка. Разработки в этой области велись в уфимской лаборатории синтеза низкомолекулярных биорегуляторов в течение трех с половиной лет.
Преимущество лекарства состоит в том, что оно действует в сравнительно малых дозах. Эффективная концентрация (то есть минимальная концентрация, при которой регистрируется отклик организма) у препарата составляет 3,75 наномоля. У других популярных препаратов - 116 наномоль. То есть эффективная доза в 30 раз меньше. Отсюда - меньшая нагрузка на печень. Второй момент - дешевизна. Учитывая, что в разработке используются недорогие реактивы и отходы нефтепродуктов, цена лекарства будет доступной.
13 Февраль 2017 г.
13 Февраль 2017 г.
13 Февраль 2017 г.
13 Февраль 2017 г.