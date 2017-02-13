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13 февраля 2017 г.

Уфимские ученые изобрели лекарство от вируса гепатита

Уфимские ученые изобрели лекарство от вируса гепатита

Специалисты Уфимского института химии РАН синтезировали суперэффективное лекарство от вируса гепатита B, сообщает Общественная электрогазета. Как говорят химики, препарат будет дешевым, доступным и безопасным для печени.

- Наше вещество синтезируется из сахаров и технических отходов нефтепродуктов (в том числе дициклопентадиена), - рассказывает младший научный сотрудник УфИХ РАН, кандидат химических наук Вера Ахметьянова. - Идея разработать препарат возникла несколько лет назад исходя из потребности рынка. Разработки в этой области велись в уфимской лаборатории синтеза низкомолекулярных биорегуляторов в течение трех с половиной лет.

Преимущество лекарства состоит в том, что оно действует в сравнительно малых дозах. Эффективная концентрация (то есть минимальная концентрация, при которой регистрируется отклик организма) у препарата составляет 3,75 наномоля. У других популярных препаратов - 116 наномоль. То есть эффективная доза в 30 раз меньше. Отсюда - меньшая нагрузка на печень. Второй момент - дешевизна. Учитывая, что в разработке используются недорогие реактивы и отходы нефтепродуктов, цена лекарства будет доступной.

Эльвира Азметова
Теги: вирус гепатита В, изобрели лекарство
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