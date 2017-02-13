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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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13 февраля 2017 г.
Школьник из Башкирии изобрел уникальный гаджет
Как сообщает журнал «Вокруг света», шестиклассник придумал новый подход к привычному процессу сна. Его изобретение позволяет наблюдать за качеством сна человека, который спит на чудо-подушке.
Различные сенсоры, включенные в корпус мягкого устройства, отслеживают изменение температуры тела и помещения, влажности, давления и уровня освещения. Статистика сна записывается всю ночь. С утра информация передается на телефон или компьютер, и ей можно поделиться с друзьями в социальных сетях Twitter и Telegram.
Главное назначение данного гаджета заключается в том, что информация, которую «собирает» умная подушка, дает возможность узнать о рисках для здоровья и устранить все негативные факторы, препятствующие нормальному сну.
Эльвира Азметова Фото: сайт Intel
13 Февраль 2017 г.
13 Февраль 2017 г.
13 Февраль 2017 г.
13 Февраль 2017 г.