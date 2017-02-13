Школьник из Башкирии изобрел уникальный гаджет

13 февраля 2017 г.

Как сообщает журнал «Вокруг света», шестиклассник придумал новый подход к привычному процессу сна. Его изобретение позволяет наблюдать за качеством сна человека, который спит на чудо-подушке.

Различные сенсоры, включенные в корпус мягкого устройства, отслеживают изменение температуры тела и помещения, влажности, давления и уровня освещения. Статистика сна записывается всю ночь. С утра информация передается на телефон или компьютер, и ей можно поделиться с друзьями в социальных сетях Twitter и Telegram.

Главное назначение данного гаджета заключается в том, что информация, которую «собирает» умная подушка, дает возможность узнать о рисках для здоровья и устранить все негативные факторы, препятствующие нормальному сну.