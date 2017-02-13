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13 февраля 2017 г.

Крупнейшая коммунальная авария в Уфе: ущерб застрахован

Крупнейшая коммунальная авария в Уфе: ущерб застрахован

Отвечая на вопрос корреспондента Proural.info: кто и как будет платить за воду, которая утекла во время аварии, начальник отдела пресс-службы информационно-аналитического управления Администрации Уфы Рената Салахова отметила:

- Предъявлять цифры по возмещению ущерба пока рановато, он не подсчитан. Ежегодно «Уфаводоканал» страхует свою деятельность на случай аварий. Из этой суммы и будет возмещаться ущерб, если суд признает «Уфаводоканал» виновным.

Причиной коммунальной аварии на улице Губайдуллина стала трещина на стальной трубе диаметром 500 мм, возникшая в результате подвижки грунтов из-за температурных перепадов. Для восстановления водоснабжения домов, запитанных от поврежденной трубы, была сделана обводная линия. Организован подвоз воды.

- Объем воды, вытекший из-за утечки, сейчас высчитывается, но однозначно можно сказать, что эти затраты будут учтены, как расходы МУП «Уфаводоканал», и не отразятся на размере платежей за водоснабжение жителей, - уточнила специалист по связям с общественностью «Уфаводоканала» Мария Шерекина.

Напомним, ЧП случилось 11 февраля в 8.20 утра. Улицу Губайдуллина затопило водой, которая на морозе моментально превращалась в ледяные толщи. Утечка была ликвидирована ночью 12 февраля в 4 часа. Места раскопок восстановлены. Проезжая часть очищена от наледи. Ликвидацией ЧП занимались 6 аварийных бригад «Уфаводоканала» и 12 единиц спецтехники. 

Эльвира Азметова
Теги: коммунальная авария, Уфаводоканал
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