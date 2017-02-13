КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|58,0619
|EUR
|61,7662
|GBP
|72,7574
курс ЦБ РФ на 14 февраля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-12°
вечер -10°, ночь -11°, утро -8°
ЦИТАТА ДНЯ
"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
Президент России Владимир Путин
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
13 февраля 2017 г.
В многофункциональных центрах Башкирии появилась новая услуга
Отныне жители республики смогут получить сертификат ключа проверки электронной подписи.
Сертификат необходим для участия в муниципальных, государственных и коммерческих торгах, для сдачи интернет-отчетности, электронного документооборота, использовании других сервисов.
Сегодня услугами МФЦ могут воспользоваться более 98% населения республики. Офисы многофункциональных центров действуют во всех муниципальных образованиях республики. Это позволило облегчить процедуру получения услуг и создать комфортные условия для жителей сельской местности.
Светлана Куликова
13 Февраль 2017 г.
13 Февраль 2017 г.
13 Февраль 2017 г.
13 Февраль 2017 г.
13 Февраль 2017 г.