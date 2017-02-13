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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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13 февраля 2017 г.

В многофункциональных центрах Башкирии появилась новая услуга

В многофункциональных центрах Башкирии появилась новая услуга

Отныне жители республики смогут получить сертификат ключа проверки электронной подписи.

Сертификат необходим для участия в муниципальных, государственных и коммерческих торгах, для сдачи интернет-отчетности, электронного документооборота, использовании других сервисов.

Сегодня услугами МФЦ могут воспользоваться более 98% населения республики. Офисы многофункциональных центров действуют во всех муниципальных образованиях республики. Это позволило облегчить процедуру получения услуг и создать комфортные условия для жителей сельской местности. 

 

Светлана Куликова
Теги: МФЦ
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