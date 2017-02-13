В многофункциональных центрах Башкирии появилась новая услуга

13 февраля 2017 г.

Отныне жители республики смогут получить сертификат ключа проверки электронной подписи.

Сертификат необходим для участия в муниципальных, государственных и коммерческих торгах, для сдачи интернет-отчетности, электронного документооборота, использовании других сервисов.

Сегодня услугами МФЦ могут воспользоваться более 98% населения республики. Офисы многофункциональных центров действуют во всех муниципальных образованиях республики. Это позволило облегчить процедуру получения услуг и создать комфортные условия для жителей сельской местности.