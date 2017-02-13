В Челябинске наградили уроженца Башкирии, спасшего четырехлетнего ребенка

13 февраля 2017 г.

На торжественной церемонии в рамках ежегодного регионального конкурса "Спешите делать добро" в Челябинске был награжден уроженец Башкирии Ринат Касимов, который в течении часа удерживал травмированной рукой четырехлетнюю девочку, повисшую на козырьке балкона.

Осенью прошлого года в городе Златоусте Челябинской области молодая мать оставила свою четырехлетнюю дочь одну дома. Девочка перелезла через ограждение на четвертом этаже и, неизвестно, как закончилась бы эта история, если бы крик ребенка не услышал Ринат Касимов, проживающий в квартире на третьем этаже.

Мужчина понял, что попытка самостоятельно снять ребенка с балкона может оказаться рискованной. За несколько недель до этого Ринат повредил связки и рука еще не успела зажить, но даже несмотря на это, девочку он не отпустил и удерживал за ногу в течение 40 минут до приезда спасателей.

"Ребёнок был напуган, а там ещё и осы летали. Пытался отвлечь ее, как-то успокоить," - поделился воспоминанием с proural.info Ринат. С помощью раздвижной лестницы спасателям удалось подняться на балкон и снять девочку.