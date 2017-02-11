Жителя Уфы больного эпилепсией вынудили взять кредит на полмиллиона рублей

11 февраля 2017 г.

Все началось летом прошлого года. Алексей пострадал в ДТП, врачи констатировали перелом двух грудных позвонков, на фоне стресса у него развились эпилептические припадки. Работу пришлось оставить и заняться лечением. Тогда-то не него и вышли представители трейдерской компании с предложением сыграть на бирже. В итоге он остался должен банкам полмиллиона рублей. В МВД республики заявление о мошенничестве к рассмотрению приняли совсем недавно. Сами же игроки на бирже комментировать ситуацию отказались.

Социальные сети как инструмент

Летом 2016 года молодому человеку стали приходить сообщения в социальной сети, в них его поздравляли с «Замечательным выигрышем» и настойчиво предлагали стать обладателем сертификата на обучение в трейдерской компании. После долгих уговоров Алексей все же решил встретиться и забрать выигрыш. Он приехал в один из офисов компании ООО «Консультативный центр «Рошфор» по адресу: ул. Менделева в Уфе.

- Меня встретили радушно, предложили пройти курсы. Я подумал, а почему бы и нет, ведь занятия то бесплатные. Я стал приходить на занятия. Один из сотрудников, Айрат, всё время говорил, что у меня получается замечательно, но я очень плохо помню, сколько занятий было. Потом Айрат познакомил меня с начальником, который сказал, что теперь нужно учиться за деньги и одновременно играть на бирже. Я объяснил, что денег у меня нет. Тогда они сказали, что нужно брать кредит. Я хотел подумать, но они настаивали, говорили, что решать нужно быстро. Начальник позвонил и через минут 15-20 подъехали двое на белой машине. Их звали Алексей и Никита и они уже повезли по банкам. Меня возили по банкам, где я писал заявления на кредиты. Скорее даже не писал, а ставил подписи. Когда я выходил из банка и садился в машину сотрудники компании отбирали у меня все деньги. Мне объясняли, что часть этих денег идет на обучение в школе трейдеров, а другая часть идет на счет для игры на бирже, - рассказал Алексей.

После внесения денег на счет молодой человек под руководством старших коллег начал торговать на бирже и потерял 2000 y.e. и на счету у него осталось 1000 y.e. После этого Алексею предложили еще раз пополнить счет, а деньги занять у родственников. Когда стало понятно, что взять с него больше нечего – учеба закончилась.

- Договор об обучении они не дали на руки, сказали, что всё выдадут в конце обучения. Никакие сертификаты и лицензии, подтверждающие их право на проведение обучения, не предъявляли, даже не назвали свои фамилии. Из документов они мне выдали только Уведомление о рисках, которое попросили меня подписать.

Мама молодого человека Наталья, узнала, что ее сын пал жертвой мошенников в середине сентября.

- На сына оказывалось всяческое давление. Ему обрывали телефон, писали сообщения, всячески запугивали. Сын не мог внятно объяснить происшедшего, не мог назвать банки и показал лишь груду договоров по кредитам и так называемое «Уведомление о рисках», подписанное директором центра, - рассказывает мама Айрата.

Заявление принято к рассмотрению, однако уголовное дело до сих пор не заведено

- Мы неоднократно обращались в полицию с требованием возбудить уголовное дело. Однако сначала нам приходили отказы за неимением состава преступления. Прямо перед Новым 2017 годом пришло письмо, в котором говорилось, что заявление принято к рассмотрению. Две недели назад позвонили из МВД и сообщили, что возможно уголовному делу дадут ход, сообщает Наталья.

Есть ли шанс доказать, что молодой человек был обманут?

По словам юристов, дело не простое. Доказать, что молодой человек в момент получения кредитов из банков был в невменяемом состоянии сложно, но можно.

- Скорей всего дело носит гражданско-правовой характер. Нужно обращаться в суд, а после его решения уже иди снова в полицию. Уголовное преследование здесь маловероятно. Нужно проводить экспертизу, на основе которой должника на момент взятия кредитов могут признать невменяемым. Взыскать деньги можно в судебном порядке, а после того как задолженность будет подтверждена, то можно обратиться к судебным приставам. Для того чтобы не попасться на удочку мошенников необходимо повышать правовую грамотность населения,- прокомментировал член республиканского отделения Ассоциации юристов России, Азамат Хасанов.

Корреспондент proural попросил сотрудников компании «Рошфор», прокомментировать обращение Алексея и его мамы и рассказать свою версию произошедшего. Его пригласили на личную встречу по адресу ул. Коммунистическая, д. 51 в Уфе. Офис-менеджер его встретила и сразу же заявила, что руководства нет на месте, хотя по телефону обещали, что директор лично ответит на все вопросы.

Редакция proural готова разместить комментарий компании «Рошфор» по этому вопросу.