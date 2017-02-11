|USD
|58,8457
|EUR
|62,6824
|GBP
|73,4218
Нужны ли России частные тюрьмы?
Жителя Уфы больного эпилепсией вынудили взять кредит на полмиллиона рублей
Все началось летом прошлого года. Алексей пострадал в ДТП, врачи констатировали перелом двух грудных позвонков, на фоне стресса у него развились эпилептические припадки. Работу пришлось оставить и заняться лечением. Тогда-то не него и вышли представители трейдерской компании с предложением сыграть на бирже. В итоге он остался должен банкам полмиллиона рублей. В МВД республики заявление о мошенничестве к рассмотрению приняли совсем недавно. Сами же игроки на бирже комментировать ситуацию отказались.
Социальные сети как инструмент
Летом 2016 года молодому человеку стали приходить сообщения в социальной сети, в них его поздравляли с «Замечательным выигрышем» и настойчиво предлагали стать обладателем сертификата на обучение в трейдерской компании. После долгих уговоров Алексей все же решил встретиться и забрать выигрыш. Он приехал в один из офисов компании ООО «Консультативный центр «Рошфор» по адресу: ул. Менделева в Уфе.
- Меня встретили радушно, предложили пройти курсы. Я подумал, а почему бы и нет, ведь занятия то бесплатные. Я стал приходить на занятия. Один из сотрудников, Айрат, всё время говорил, что у меня получается замечательно, но я очень плохо помню, сколько занятий было. Потом Айрат познакомил меня с начальником, который сказал, что теперь нужно учиться за деньги и одновременно играть на бирже. Я объяснил, что денег у меня нет. Тогда они сказали, что нужно брать кредит. Я хотел подумать, но они настаивали, говорили, что решать нужно быстро. Начальник позвонил и через минут 15-20 подъехали двое на белой машине. Их звали Алексей и Никита и они уже повезли по банкам. Меня возили по банкам, где я писал заявления на кредиты. Скорее даже не писал, а ставил подписи. Когда я выходил из банка и садился в машину сотрудники компании отбирали у меня все деньги. Мне объясняли, что часть этих денег идет на обучение в школе трейдеров, а другая часть идет на счет для игры на бирже, - рассказал Алексей.
После внесения денег на счет молодой человек под руководством старших коллег начал торговать на бирже и потерял 2000 y.e. и на счету у него осталось 1000 y.e. После этого Алексею предложили еще раз пополнить счет, а деньги занять у родственников. Когда стало понятно, что взять с него больше нечего – учеба закончилась.
- Договор об обучении они не дали на руки, сказали, что всё выдадут в конце обучения. Никакие сертификаты и лицензии, подтверждающие их право на проведение обучения, не предъявляли, даже не назвали свои фамилии. Из документов они мне выдали только Уведомление о рисках, которое попросили меня подписать.
Мама молодого человека Наталья, узнала, что ее сын пал жертвой мошенников в середине сентября.
- На сына оказывалось всяческое давление. Ему обрывали телефон, писали сообщения, всячески запугивали. Сын не мог внятно объяснить происшедшего, не мог назвать банки и показал лишь груду договоров по кредитам и так называемое «Уведомление о рисках», подписанное директором центра, - рассказывает мама Айрата.
Заявление принято к рассмотрению, однако уголовное дело до сих пор не заведено
- Мы неоднократно обращались в полицию с требованием возбудить уголовное дело. Однако сначала нам приходили отказы за неимением состава преступления. Прямо перед Новым 2017 годом пришло письмо, в котором говорилось, что заявление принято к рассмотрению. Две недели назад позвонили из МВД и сообщили, что возможно уголовному делу дадут ход, сообщает Наталья.
Есть ли шанс доказать, что молодой человек был обманут?
По словам юристов, дело не простое. Доказать, что молодой человек в момент получения кредитов из банков был в невменяемом состоянии сложно, но можно.
- Скорей всего дело носит гражданско-правовой характер. Нужно обращаться в суд, а после его решения уже иди снова в полицию. Уголовное преследование здесь маловероятно. Нужно проводить экспертизу, на основе которой должника на момент взятия кредитов могут признать невменяемым. Взыскать деньги можно в судебном порядке, а после того как задолженность будет подтверждена, то можно обратиться к судебным приставам. Для того чтобы не попасться на удочку мошенников необходимо повышать правовую грамотность населения,- прокомментировал член республиканского отделения Ассоциации юристов России, Азамат Хасанов.
Корреспондент proural попросил сотрудников компании «Рошфор», прокомментировать обращение Алексея и его мамы и рассказать свою версию произошедшего. Его пригласили на личную встречу по адресу ул. Коммунистическая, д. 51 в Уфе. Офис-менеджер его встретила и сразу же заявила, что руководства нет на месте, хотя по телефону обещали, что директор лично ответит на все вопросы.
Редакция proural готова разместить комментарий компании «Рошфор» по этому вопросу.
Материалы на эту тему:
10 Февраль 2017 г.
10 Февраль 2017 г.
10 Февраль 2017 г.
10 Февраль 2017 г.