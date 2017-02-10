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10 февраля 2017 г.

Уфимский резидент Comedy Сергей Кутергин снялся в комедии для большого экрана

Уфимский резидент Comedy Сергей Кутергин снялся в комедии для большого экрана

 - Друзья! Свершилось! Моя первая кино-премьера! Первый дебют в большом кино! Доброе кино с моментами юмора и интересным сюжетом! Фильм «Любовь с ограничениями, - написал Сергей   на своей странице в социальной сети.

В кино Сергей играет друга главного героя Михаила, который передвигается на коляске, но инвалидом не является.  Корреспонденту proural он рассказал, что предложение сняться в большом кино он принял с удовольствием. Работать было интересно и иногда немного страшно.

По сюжету фильма самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни. Не долго думая, Миша получает фиктивные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование, и не куда-нибудь, а в сам «Газнаш»! И, о чудо, им как раз не хватает одного человека до той самой квоты. 

- Я очень волнуюсь перед премьерой. На большой экран попасть не просто, и я благодарен судьбе за этот шанс. Думаю, моим землякам из Уфы фильм понравится, они такие-же добрые и открытые люди, - рассказал Сергей в телефонном разговоре.

Теги: Сергей Кутергин, Любовь на расстоянии, резидент Comedy
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