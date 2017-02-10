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10 февраля 2017 г.

Народный фронт в Башкирии обнаружил трубы с 90-процентным износом

Народный фронт в Башкирии обнаружил трубы с 90-процентным износом

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в РБ провели мониторинг состояния тепловых сетей «С теплом - труба» в Уфе, Белорецке, Мелеузе и Нефтекамске.

В Уфе активисты ОНФ обнаружили, что два участка тепломагистрали не соответствуют нормативным требованиям теплоизоляции. Износ и повреждение теплоизоляционного слоя теплотрасс зафиксированы на улицах Сельско-Богородская и Трамвайная. Общественники направили обращение в администрацию Уфы с просьбой прояснить, на балансе какого предприятия находятся данные теплосети и рекомендацией обратить внимание на их состояние для предотвращения потерь. 

- Ненадлежащее содержание тепловых сетей - это бесхозяйственность со стороны ресурсоснабжающих предприятий. Если бы они наказывались рублем и не имели возможность восполнять убытки за счет потребителей, то относились бы к работе более ответственно. А пока поставщики ресурсов под разными предлогами перекладывают расходы на собственников жилья вместо того, чтобы принять меры по ремонту теплотрасс и повышению качества подачи коммунальных ресурсов в дома населения, - отметил эксперт ОНФ, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский. 

В ходе мониторинга общественники вывили ненадлежащее содержание теплосетей в Белорецке. Например, на улице Карла Маркса обнаружены трубы с 90-процентным износом изоляции. По словам активиста ОНФ Ярослава Белова, состояние белорецких тепловых сетей свидетельствует о том, что подготовка к отопительному сезону в городе проводилась не в полной мере. 

- Люди, которые отвечают за содержание теплосетей, подошли к своей работе халатно. По-другому ситуацию, когда не утепленные трубы больших диаметров согревают улицу, не назовешь. Нередки случаи, когда работы по теплоизоляции проведены с применением устаревших материалов. Все теплопотери включаются в коммунальные платежи собственников квартир, за чью-то халатность вынуждены расплачиваться потребители. По данным фактам мы обратимся в администрацию Белорецкого района с рекомендацией взять ситуацию на контроль и устранить нарушения. Также обязательно проведем повторные рейды по данным участкам, - добавил эксперт Народного фронта. В Мелеузе и Нефтекамске в ходе выборочной проверки состояние воздушных тепловых сетей на предмет соответствия нормативным требованиям теплоизоляции нареканий не вызвало. Активисты ОНФ продолжают мониторинг состояния и принадлежности тепловых сетей в других муниципалитетах республики.

Основная цель проведенной региональным отделением ОНФ акции:  добиться снижения затрат при выработке тепловой энергии, определение балансовой принадлежности теплотрасс, их ремонт и привлечение внимания органов местного самоуправления к данной проблеме. Нарушения по содержанию труб теплопередачи выявлены в Уфе и Белорецке.

 

Эльвира Азметова
Теги: коммунальная авария, ОНФ
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