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ЦИТАТА ДНЯ
"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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10 февраля 2017 г.
Соревнования "Лыжня России-2017" переносятся
Из-за сильных морозов, пришедших в Уфу, первоначальная дата проведения Всероссийских стартов "Лыжня России - 2017" изменилась.
В лесопарковой зоне "Баланово" и на стадионе "Водник" соревнования начнутся 18 февраля в 12.00, в парке "Кашкадан" 15 февраля в 14.00.
Перенести "Лыжню" пришлось во многих городах России, где столбик термометра неожиданно опустился ниже 30 градусов мороза. Однако, по прогнозам Башгидрометцентра после 13 февраля в республике станет теплее и холода начнут отступать.
- Мы специально перенесли соревнования, чтобы обезопасить наших участников. Такие морозы - это большой удар по организму, поэтому лучше поберечь себя и не перенапрягаться, - рассказали proural в оргкомитете соревнований.
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