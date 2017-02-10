Соревнования "Лыжня России-2017" переносятся

10 февраля 2017 г.

Из-за сильных морозов, пришедших в Уфу, первоначальная дата проведения Всероссийских стартов "Лыжня России - 2017" изменилась.

В лесопарковой зоне "Баланово" и на стадионе "Водник" соревнования начнутся 18 февраля в 12.00, в парке "Кашкадан" 15 февраля в 14.00.



Перенести "Лыжню" пришлось во многих городах России, где столбик термометра неожиданно опустился ниже 30 градусов мороза. Однако, по прогнозам Башгидрометцентра после 13 февраля в республике станет теплее и холода начнут отступать.

- Мы специально перенесли соревнования, чтобы обезопасить наших участников. Такие морозы - это большой удар по организму, поэтому лучше поберечь себя и не перенапрягаться, - рассказали proural в оргкомитете соревнований.