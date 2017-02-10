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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств"."Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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10 февраля 2017 г.

В Башкирии 18-летний парень вынес из горящего дома пятерых детей

В Башкирии 18-летний парень вынес из горящего дома пятерых детей

Молодой житель села Аитово Бижбулякского района Азат Мазитов оказался настоящим героем и спас своих младших братьев и сестер от пожара. На веранде частного дома, в котором находились дети от двух до тринадцати лет и 18-летний студент, произошло возгорание. Из-за быстрого распространения огня самостоятельно устранить пожар Азат не смог, поэтому парень разбил окно и вытащил детей на улицу.

По словам пресс-секретаря МЧС Елены Мавлютовой, первыми на место происшествия прибыли муниципальные добровольцы и в считанные минуты пожар был ликвидирован.

Екатерина Старостина
Теги: спас ребенка, молодец, крутой парень.
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