В Башкирии 18-летний парень вынес из горящего дома пятерых детей

10 февраля 2017 г.

Молодой житель села Аитово Бижбулякского района Азат Мазитов оказался настоящим героем и спас своих младших братьев и сестер от пожара. На веранде частного дома, в котором находились дети от двух до тринадцати лет и 18-летний студент, произошло возгорание. Из-за быстрого распространения огня самостоятельно устранить пожар Азат не смог, поэтому парень разбил окно и вытащил детей на улицу.

По словам пресс-секретаря МЧС Елены Мавлютовой, первыми на место происшествия прибыли муниципальные добровольцы и в считанные минуты пожар был ликвидирован.