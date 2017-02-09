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9 февраля 2017 г.

В Башкирии пройдет «РобоФест-Стерлитамак»

В Башкирии пройдет «РобоФест-Стерлитамак»

18 февраля состоится региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-Стерлитамак». 

«РобоФест-Стерлитамак» 2017 - это региональный отбор, который проводится в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой Фондом Олега Дерипаски «Вольное дело». Победители фестиваля отправятся в марте в Москву представлять нашу республику на всероссийский робототехнический фестиваль РобоФест-2017. 

Участники - команды учащихся со всей республики в возрасте от 6 до 12 лет, которым предстоит собрать роботов и запрограммировать их по заданию, полученному в день соревнований. 

В рамках фестиваля будет проходить Республиканский конкурс творческих работ на тему «Роботы в вооруженных силах России», Республиканский чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика, мастер классы по 3Д-печати и виртуальной реальности. 

В мероприятии примут участие депутаты Государственной Думы, представители Правительства республики, министры, главы городов и районов Башкирии, руководители промышленных предприятий и образовательных учреждений. 

Помимо фестиваля гости посетят научно-образовательный центр Стерлитамакского филиала БашГУ «Промышленная робототехника и медицинская физика», где состоится открытие научно-производственного участка по разработке перспективных образцов в области робототехнических изделий для станкостроения. 

- Задачу подготовки будущих специалистов в области робототехники надо решать системно, начиная со школьной скамьи, вовлекая ребят в научно-техническое творчество и стимулируя интерес к решению инженерных задач, - отметил директор СФ БашГУ Алексей Ковальский. - Это помогает подростку не просто развивать в себе технические наклонности, но и определиться с выбором будущей профессии. Главная цель нашего центра - обеспечить взаимодействие образования, науки и производства. 

Эльвира Азметова
Теги: роботы, Олег Дерипаска
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