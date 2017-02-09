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"Авторитетнейшие СМИ превратились в орудие для манипуляции общественным мнением, где информационные войны стали повседневной реальностью, ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего, где информационные вбросы стали рушить судьбы не только отдельных лиц, но и переписывать политический ландшафт целых государств".
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9 февраля 2017 г.
Забег влюбленных пройдет в Уфе
В столице Башкортостана 12 февраля состоится третий забег влюбленных. Предполагается, что в нем могут принять участие несколько тысяч человек.
Старт запланирован на двенадцать часов утра от Парка лесоводов. Участникам на выбор предлагается три дистанции. Для профессионалов предусмотрен 21,1 км. Новичкам и любителям предстоит осилить 5 и 10 км.
Для получения стартового номера участника необходимо предъявить: удостоверение личности и оригинал медицинской справки с допуском к забегу на выбранную дистанцию.
Регистрация на забег продолжается на сайте https://russiarunning.com/event/LoveOnRunUfa2017.Забег проводится при поддержке администрации Советского района г. Уфы.
Светлана Куликова, фото:Кирилл Пенкин
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