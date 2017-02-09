Забег влюбленных пройдет в Уфе

9 февраля 2017 г.

В столице Башкортостана 12 февраля состоится третий забег влюбленных. Предполагается, что в нем могут принять участие несколько тысяч человек.

Старт запланирован на двенадцать часов утра от Парка лесоводов. Участникам на выбор предлагается три дистанции. Для профессионалов предусмотрен 21,1 км. Новичкам и любителям предстоит осилить 5 и 10 км.

Для получения стартового номера участника необходимо предъявить: удостоверение личности и оригинал медицинской справки с допуском к забегу на выбранную дистанцию.

Регистрация на забег продолжается на сайте https://russiarunning.com/event/LoveOnRunUfa2017.Забег проводится при поддержке администрации Советского района г. Уфы.