Павел Крашенинников предложил очистить Уголовный кодекс от упоминания смертной казни

8 февраля 2017 г.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предлагает убрать из Уголовного Кодекса России статью о смертной казни.

«Смертная казнь у нас фактически отменена, у нас есть соглашение относительно отмены смертной казни, у нас есть указ президента, у нас есть решение Конституционного суда по этому поводу, поэтому де-факто смертной казни у нас нет, она не только не применяется, но она и выносится (судом) не может»,— приводит «Интерфакс» слова председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

За 15 лет в России вдвое выросла доля сторонников продления моратория на смертную казнь. За полную отмену смертной казни выступают 16% россиян. До 32% сократилось число сторонников восстановления казни в прежних размерах. За расширение смертной казни выступают 12% респондентов, - следует из исследования «Левада-Центра». Опрос был проведен среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.