КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|59,5129
|EUR
|63,4467
|GBP
|74,3971
курс ЦБ РФ на 9 февраля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-21°
вечер -20°, ночь -21°, утро -24°
ЦИТАТА ДНЯ
"Дайте экономике больше денег - и она начнет расти"
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
8 февраля 2017 г.
Уфимский врач попался на "липовой" справке
Мужчина в прошлом году получил 3 тысячи рублей от своего пациента за оформление листка нетрудоспособности.
Заметим, что осмотр в установленной форме произведен не был. Таким образом, в документ были внесены недостоверные сведения. В пресс-службе суда нам рассказали, что за совершенное преступление мужчина был оштрафован на 25 тысяч рублей. Во время допроса он признал свою вину. А вот выдала его та самая пациентка, у которой он вымогал деньги.
Эльвира Азметова
8 Февраль 2017 г.
8 Февраль 2017 г.
8 Февраль 2017 г.
8 Февраль 2017 г.