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8 февраля 2017 г.

Уфимский врач попался на "липовой" справке

Уфимский врач попался на "липовой" справке

Мужчина в прошлом году получил 3 тысячи рублей от своего пациента за оформление листка нетрудоспособности.

Заметим, что осмотр в установленной форме произведен не был. Таким образом, в документ были внесены недостоверные сведения. В пресс-службе суда нам рассказали, что за совершенное преступление мужчина был оштрафован на 25 тысяч рублей. Во время допроса он признал свою вину. А вот выдала его та самая пациентка, у которой он вымогал деньги.

Эльвира Азметова
Теги: липовая справка, взятка
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