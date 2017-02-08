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8 февраля 2017 г.

Международный аэропорт «Уфа» признан лучшим в России

Международный аэропорт «Уфа» признан лучшим в России

Международный аэропорт «Уфа» второй год подряд признан лучшим в России среди аэропортов с пассажиропотоком до 4 млн. человек в год и лучшим в стране  по итогам пассажирского голосования

Итоги голосования экспертов и пассажиров были подведены на церемонии награждения национальной премии «Воздушные ворота России».

 - От лица всех жителей Республики Башкортостан мы хотим поблагодарить федеральное правительство за аэродромный комплекс, реконструкция которого фактически завершилась в 2016 году. Это позволяет обеспечить  устойчивое развитие воздушного транспорта как превалирующего для жителей республики на период как минимум в 10-15 лет, - сказал при получении награды генеральный директор АО «Международный аэропорт «Уфа» Александр Андреев и призвал авиакомпании летать в Уфу, заверив, что в столице Башкирии перевозчикам гарантируется качественное обслуживание и высокая регулярность полетов.

Также воздушная гавань Уфы вновь получила самую высокую оценку пассажиров, одержав победу по итогам онлайн-голосования в группе аэропортов с пассажиропотоком более 1 млн.- Признание пассажиров - еще одна ценная награда, которой аэропорт особенно дорожит и гордится.

- Ровно год назад определяющим тезисом для нас стало указание Александра Васильевича Нерадько, что инфраструктура аэропорта должна быть неприступной и дружелюбной. Очевидно, нам удалось  такую инфраструктуру создать, что и оценили пассажиры,- отметил Александр Андреев

Торжественная церемония награждения призеров отраслевой премии состоялась 8 февраля в Москве в рамках деловой программы Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2017.

Ежегодная премия «Воздушные ворота России» учреждена оргкомитетом NAIS и Федеральным агентством воздушного транспорта. Результаты формируются коллегиальным решением экспертного совета, а также на основании интернет-голосования пассажиров. Оценка авиаузлов осуществляется по критериям, отражающим работу аэропортовых терминалов и служб, таким, как качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний, операционные показатели, транспортная (авиационная) безопасность, неавиационные доходы аэропортов, экологическая и социальная ответственность.

Отметим, что прошлом году  международный аэропорт «Уфа» впервые получил всероссийское признание, завоевав главные отраслевые награды. Эксперты национальной премии «Воздушные ворота России» признали уфимский аэропорт лучшим в стране сразу в двух номинациях: по мнению экспертов и по голосованию пассажиров. На авиационной премии «Крылья России-2015» он был признан лучшим аэропортом года. По результатам рейтинга отраслевого агентства «АвиаПорт» аэропорт «Уфа» получил четыре «звезды» из пяти возможных за качество терминальной инфраструктуры и пассажирских сервисов. 

Теги: Фото: Максим Штурм
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