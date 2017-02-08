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8 февраля 2017 г.
Уфимец Захаров стал серебряным призёром Всемирной зимней Универсиады-2017
В казахстанской Алма-Ате проходит Всемирная зимняя Универсиада. Копилка российской сборной потихоньку пополняется наградами. На сей раз серебряную медаль в неигровых видах спорта завоевал уфимский спортсмен Тимур Захаров.
Захаров стал вторым в эстафете на 5000 метров в шорт-треке. Награды высшей пробы у китайцев, бронза у казахов.
Светлана Куликова
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