Уфимец Захаров стал серебряным призёром Всемирной зимней Универсиады-2017

8 февраля 2017 г.

В казахстанской Алма-Ате проходит Всемирная зимняя Универсиада. Копилка российской сборной потихоньку пополняется наградами. На сей раз серебряную медаль в неигровых видах спорта завоевал уфимский спортсмен Тимур Захаров.

Захаров стал вторым в эстафете на 5000 метров в шорт-треке. Награды высшей пробы у китайцев, бронза у казахов.