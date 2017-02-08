КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,5129
EUR63,4467
GBP74,3971
курс ЦБ РФ на 9 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-21°
Облачно
вечер -20°,  ночь -21°,  утро -24°
ЦИТАТА ДНЯ
"Дайте экономике больше денег - и она начнет расти""Дайте экономике больше денег - и она начнет расти"
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
8 февраля 2017 г.

Уроженец Уфы спроектировал самую крупную яхту Голландии

Уроженец Уфы спроектировал самую крупную яхту Голландии

 Очередной проект яхтенного мегастроения, спроектированный русским архитектором, уроженцем Уфы Игорем Лобановым, претендует на звание самого громкого события в мире морской роскоши. В Голландии спущена на воду самая большая яхта в истории нидерландского судостроения.

  Несмотря на свою невероятную длину – 110 метров,  шестипалубная яхта Jubilee выглядит очень гармонично.

- Все дело в необычном архитектурном решении, которое визуально создает эффект, будто палуб в два раза больше, чем есть на самом деле. Последовательно нависающие палубы кажутся прямыми издалека, но вблизи оказываются изящно изогнутыми.  В носовой части – вертолетная площадка, на корме – бассейн со встроенным аквариумом, 15 просторных кают для 30 гостей, - сообщает пресс-секретарь дизайнера.

  Строительство яхты Jubilee началось в 2012 году. В ближайшее время судно пройдет ходовые испытания в Северном море, а уже летом отправится в Средиземное море.

 Игорь Лобанов – российский архитектор мегаяхт, сейчас живет и работает в Барселоне. Родился и вырос в Уфе, математик по образованию, окончил Московский государственный университет. В 27 лет уехал учиться транспортному дизайну в Италию (Турин). Также  получил степень магистра искусств в области автомобильного дизайна в университете Кавентри в Великобритании, после чего начал работать в зарубежном отделе дизайна компании «Фольксваген» в Вольфсбурге, Германии. Случайная встреча в 2003 году открыла для Игоря мир дизайна яхт. 

 В 2013 году в Каннах его признали лучшим яхтенным дизайнером года. Кроме того, спроектированная им для верфи Oceanco яхта Y708 была удостоена награды "Лучший дизайн яхты более 50 метров". Получив награду на World Yacht Trophies в номинации "Лучший дизайнер года", Игорь Лобанов заставил мировое сообщество по-другому взглянуть на российский дизайн мегаяхт. Его уникальные концепты были опубликованы во многих международных СМИ.

Ирнис Идрисов
Теги: Игорь Лобанов, Мега Яхта из Уфы, Мега яхта в Голландии
160 Оценить новость:  0  0
Отправить
Уфимский врач попался на "липовой" справке
8 Февраль 2017 г.
Уфимский врач попался на "липовой" справке
Международный аэропорт «Уфа» признан лучшим в России
8 Февраль 2017 г.
Международный аэропорт «Уфа» признан лучшим в России
Павел Крашенинников предложил очистить Уголовный кодекс от упоминания смертной казни
8 Февраль 2017 г.
Павел Крашенинников предложил очистить Уголовный кодекс от упоминания смертной казни
Дважды в неделю самолеты будут летать из Уфы в Дубай
8 Февраль 2017 г.
Дважды в неделю самолеты будут летать из Уфы в Дубай
Уфимец Захаров стал серебряным призёром Всемирной зимней Универсиады-2017
8 Февраль 2017 г.
Уфимец Захаров стал серебряным призёром Всемирной зимней Универсиады-2017
В выходные уфимцы увидят лунное затмение
8 Февраль 2017 г.
В выходные уфимцы увидят лунное затмение
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]