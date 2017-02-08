Уроженец Уфы спроектировал самую крупную яхту Голландии

8 февраля 2017 г.

Очередной проект яхтенного мегастроения, спроектированный русским архитектором, уроженцем Уфы Игорем Лобановым, претендует на звание самого громкого события в мире морской роскоши. В Голландии спущена на воду самая большая яхта в истории нидерландского судостроения.

Несмотря на свою невероятную длину – 110 метров, шестипалубная яхта Jubilee выглядит очень гармонично.

- Все дело в необычном архитектурном решении, которое визуально создает эффект, будто палуб в два раза больше, чем есть на самом деле. Последовательно нависающие палубы кажутся прямыми издалека, но вблизи оказываются изящно изогнутыми. В носовой части – вертолетная площадка, на корме – бассейн со встроенным аквариумом, 15 просторных кают для 30 гостей, - сообщает пресс-секретарь дизайнера.

Строительство яхты Jubilee началось в 2012 году. В ближайшее время судно пройдет ходовые испытания в Северном море, а уже летом отправится в Средиземное море.

Игорь Лобанов – российский архитектор мегаяхт, сейчас живет и работает в Барселоне. Родился и вырос в Уфе, математик по образованию, окончил Московский государственный университет. В 27 лет уехал учиться транспортному дизайну в Италию (Турин). Также получил степень магистра искусств в области автомобильного дизайна в университете Кавентри в Великобритании, после чего начал работать в зарубежном отделе дизайна компании «Фольксваген» в Вольфсбурге, Германии. Случайная встреча в 2003 году открыла для Игоря мир дизайна яхт.

В 2013 году в Каннах его признали лучшим яхтенным дизайнером года. Кроме того, спроектированная им для верфи Oceanco яхта Y708 была удостоена награды "Лучший дизайн яхты более 50 метров". Получив награду на World Yacht Trophies в номинации "Лучший дизайнер года", Игорь Лобанов заставил мировое сообщество по-другому взглянуть на российский дизайн мегаяхт. Его уникальные концепты были опубликованы во многих международных СМИ.