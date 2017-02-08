КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,5129
EUR63,4467
GBP74,3971
курс ЦБ РФ на 9 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-21°
Облачно
вечер -20°,  ночь -21°,  утро -24°
ЦИТАТА ДНЯ
"Дайте экономике больше денег - и она начнет расти""Дайте экономике больше денег - и она начнет расти"
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
8 февраля 2017 г.

Дважды в неделю самолеты будут летать из Уфы в Дубай

Дважды в неделю самолеты будут летать из Уфы в Дубай

Авиакомпания «Роял Флайт» с 3 марта запускает прямые чартерные рейсы из столицы Башкирии до Арабских Эмиратов.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта «Уфа», рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам. С 3 по 25 марта самолеты в аэропорт Аль-Мактум будут отправляться в 5:55, прибытие в Дубай ожидается в 9:55, с 29 марта по 7 апреля отправление из Уфы в 4:30, прибытие в Объединенные Арабские Эмираты в 8:30. На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать самолет Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажирских мест.

В настоящее время авиакомпания «Роял Флайт» до 9 мая выполняет перелеты из Уфы на Гоа (Индия), а летом планирует рейсы в Барселону, Анталию и на остров Родос.

Эльвира Азметова
Теги: самолеты, дважды в неделю
87 Оценить новость:  0  0
Отправить
Уфимский врач попался на "липовой" справке
8 Февраль 2017 г.
Уфимский врач попался на "липовой" справке
Международный аэропорт «Уфа» признан лучшим в России
8 Февраль 2017 г.
Международный аэропорт «Уфа» признан лучшим в России
Павел Крашенинников предложил очистить Уголовный кодекс от упоминания смертной казни
8 Февраль 2017 г.
Павел Крашенинников предложил очистить Уголовный кодекс от упоминания смертной казни
Уроженец Уфы спроектировал самую крупную яхту Голландии
8 Февраль 2017 г.
Уроженец Уфы спроектировал самую крупную яхту Голландии
Уфимец Захаров стал серебряным призёром Всемирной зимней Универсиады-2017
8 Февраль 2017 г.
Уфимец Захаров стал серебряным призёром Всемирной зимней Универсиады-2017
В выходные уфимцы увидят лунное затмение
8 Февраль 2017 г.
В выходные уфимцы увидят лунное затмение
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]