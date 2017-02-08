Дважды в неделю самолеты будут летать из Уфы в Дубай

8 февраля 2017 г.

Авиакомпания «Роял Флайт» с 3 марта запускает прямые чартерные рейсы из столицы Башкирии до Арабских Эмиратов.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта «Уфа», рейсы будут выполняться дважды в неделю по средам и субботам. С 3 по 25 марта самолеты в аэропорт Аль-Мактум будут отправляться в 5:55, прибытие в Дубай ожидается в 9:55, с 29 марта по 7 апреля отправление из Уфы в 4:30, прибытие в Объединенные Арабские Эмираты в 8:30. На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать самолет Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажирских мест.



В настоящее время авиакомпания «Роял Флайт» до 9 мая выполняет перелеты из Уфы на Гоа (Индия), а летом планирует рейсы в Барселону, Анталию и на остров Родос.