В выходные уфимцы увидят лунное затмение

8 февраля 2017 г.

В эти выходные уфимцы смогут наблюдать необычное явление — полутеневое лунное затмение.

В ночь с 10 на 11 февраля луна проходит через земную полутень, не заходя в тень Земли.

В Уфе Луна начнет входить в земную полутень в 03.34 по местному времени. Пик затмения наступит в 05.43. Весь процесс продлится больше четырех часов.

Если погода будет ясной, то запечатлеть затмение можно будет на камеру своего телефона и жителям Башкирии.