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8 февраля 2017 г.
В выходные уфимцы увидят лунное затмение
В эти выходные уфимцы смогут наблюдать необычное явление — полутеневое лунное затмение.
В ночь с 10 на 11 февраля луна проходит через земную полутень, не заходя в тень Земли.
В Уфе Луна начнет входить в земную полутень в 03.34 по местному времени. Пик затмения наступит в 05.43. Весь процесс продлится больше четырех часов.
Если погода будет ясной, то запечатлеть затмение можно будет на камеру своего телефона и жителям Башкирии.
Светлана Куликова
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