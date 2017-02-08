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8 февраля 2017 г.

В выходные уфимцы увидят лунное затмение

В выходные уфимцы увидят лунное затмение

В эти выходные уфимцы смогут наблюдать необычное явление — полутеневое лунное затмение.

В ночь с 10 на 11 февраля луна проходит через земную полутень, не заходя в тень Земли. 

В Уфе Луна начнет входить в земную полутень в 03.34 по местному времени. Пик затмения наступит в 05.43. Весь процесс продлится больше четырех часов.

Если погода будет ясной, то запечатлеть затмение можно будет на камеру своего телефона и жителям Башкирии.

Светлана Куликова
Теги: Уфа, астрология
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