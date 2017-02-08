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"Дайте экономике больше денег - и она начнет расти"
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8 февраля 2017 г.
В Уфу придут 30-градусные морозы
На этой неделе в столицу Башкирии придут 30-градусные морозы. По данным синоптиков, морозы начнут крепчать с 9 февраля.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями водителей просят воздержаться от дальних поездок. Cпасатели просят соблюдать осторожность при эксплуатации теплонагревательных приборов, поскольку в условиях низких температур возрастает риск возникновения пожаров.
Светлана Куликова
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