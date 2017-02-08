В Уфу придут 30-градусные морозы

8 февраля 2017 г.

На этой неделе в столицу Башкирии придут 30-градусные морозы. По данным синоптиков, морозы начнут крепчать с 9 февраля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями водителей просят воздержаться от дальних поездок. Cпасатели просят соблюдать осторожность при эксплуатации теплонагревательных приборов, поскольку в условиях низких температур возрастает риск возникновения пожаров.