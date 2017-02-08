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8 февраля 2017 г.

Уфимский учитель награжден медалью «За службу образованию»

Уфимский учитель награжден медалью «За службу образованию»

Учителя 112-й уфимской школы Сергея Попкова наградили медалью фонда имени Д.И. Менделеева «За службу образованию».

Сама церемония награждения прошла в Москве на завершившемся 5 февраля Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева. 

Сергей Попков подготовил двух лауреатов премии Президента России, победителей и призеров научных конкурсов российского и международного уровней. Только в мероприятиях фонда Менделеева его ученики дважды становились золотыми призерами, трижды -серебряными. Так, в этом году девятиклассник Павел Куряев был удостоен бронзовой медали и награжден поездкой в «Артек». Ранее поездкой в лучший лагерь страны был награжден другой ученик Дмитрий Иванов.

Эльвира Азметова Фото: Башинформ
Теги: уфимский учитель, медаль За службу образованию
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