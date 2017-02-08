КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|59,1933
|EUR
|63,2362
|GBP
|73,2280
курс ЦБ РФ на 8 февраля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-19°
вечер -19°, ночь -21°, утро -24°
ЦИТАТА ДНЯ
"Дайте экономике больше денег - и она начнет расти"
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
8 февраля 2017 г.
Уфимский учитель награжден медалью «За службу образованию»
Учителя 112-й уфимской школы Сергея Попкова наградили медалью фонда имени Д.И. Менделеева «За службу образованию».
Сама церемония награждения прошла в Москве на завершившемся 5 февраля Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева.
Сергей Попков подготовил двух лауреатов премии Президента России, победителей и призеров научных конкурсов российского и международного уровней. Только в мероприятиях фонда Менделеева его ученики дважды становились золотыми призерами, трижды -серебряными. Так, в этом году девятиклассник Павел Куряев был удостоен бронзовой медали и награжден поездкой в «Артек». Ранее поездкой в лучший лагерь страны был награжден другой ученик Дмитрий Иванов.
Эльвира Азметова Фото: Башинформ
8 Февраль 2017 г.
8 Февраль 2017 г.