Уфимский учитель награжден медалью «За службу образованию»

8 февраля 2017 г.

Учителя 112-й уфимской школы Сергея Попкова наградили медалью фонда имени Д.И. Менделеева «За службу образованию».

Сама церемония награждения прошла в Москве на завершившемся 5 февраля Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева.

Сергей Попков подготовил двух лауреатов премии Президента России, победителей и призеров научных конкурсов российского и международного уровней. Только в мероприятиях фонда Менделеева его ученики дважды становились золотыми призерами, трижды -серебряными. Так, в этом году девятиклассник Павел Куряев был удостоен бронзовой медали и награжден поездкой в «Артек». Ранее поездкой в лучший лагерь страны был награжден другой ученик Дмитрий Иванов.