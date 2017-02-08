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8 февраля 2017 г.

Представлен трейлер фильма снятого по катастрофе над Боденским озером, в которой погибли дети из Башкирии

Представлен трейлер фильма снятого по катастрофе над Боденским озером, в которой погибли дети из Башкирии

На страничке Movie Trailers Source анонсирован фильм «Последствия», снятый по реальным событиям – катастрофе над Боденским озером в Алпах в которой погибли дети из Башкирии.

Арнольд  Шварценеггер играет человека, который потерял семью в результате авиакатастрофы, вызванной ошибкой диспетчера.  Прообразом киногероя  стал Виталий Калоев, жена и маленький сын которого погибли в страшной авиакатастрофе.

Летом 2003 года Виталий вместе с Юлией Федотовой, матерью ещё одной погибшей в авиакатастрофе девочки, приехал в авиакомпанию «Скайгайд». По словам сотрудников компании, во время траурной церемонии в Юберлингене, посвящённой годовщине со дня авиакатастрофы, «один из родственников — мужчина с чёрной бородой» — вел себя очень «возбуждённо» и жутко напугал главу компании Аллена Росьера. После чего этот человек якобы приехал в офис «Скайгайд», где, общаясь с сотрудниками фирмы, несколько раз спрашивал: «Виноват ли в случившемся диспетчер?» и добивался встречи с Питером Нильсеном, который в тот вечер был за диспетчерским пультом.

24 февраля 2004 года Питер Нильсен был убит. Убийство произошло на пороге дома Нильсена в присутствии его жены и троих детей. Основной версией убийства, рассматривающейся швейцарской полицией, стала месть Калоева. Сам Калоев вины своей не признал, но и не отрицал её — давая показания, он заявил, что помнит только то, что пришёл к Нильсену, показал ему фотографии своей семьи и потребовал извиниться. Нильсен ударил Калоева по руке и выбил фотографии, после чего у Калоева, с его слов, наступил провал в памяти.

Напомним, авиакатастрофа  произошла 1 июля 2002 года. Самолет ТУ- 154М авиакомпании «Башкирские авиалинии (БАЛ)» выполнявший рейс BTC 2937 по маршруту  Москва - Барселона столкнулся в воздухе с грузовым самолётом Boeing 757-200PF  авиакомпании DHL, совершавшим рейс DHX 611 по маршруту Бахрейн—Бергамо—Брюссель. Столкновение произошло недалеко от маленького города Юберлинген около Боденского озера (Германия). Погибли все находившиеся на борту обоих самолётов 71 человек — 2 на «Боинге» (оба пилота) и 69 на Ту-154 (9 членов экипажа и 60 пассажиров, среди которых было 52 ребёнка)

 

Теги: Катастрофа над Боденским озером. Железный Арни, фильм Последствия
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