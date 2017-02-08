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8 февраля 2017 г.
Рахимов, Фаттахова, Цой и Единая Россия - уфимцы предлагают названия новым улицам
Жители Уфы могут сами придумать названия для нескольких улиц. Предложить свои варианты можно не выходя их дома.
В названиях нуждаются улицы в Кировском районе. Одна из них находится в поселке Цветы Башкирии, другая - в районе улицы Новомостовой и проспекта Салавата Юлаева.
Предложения принимаются по телефону: 8 (347) 279-90-09 и в комментариях к записи в официальной группе района ВКонтакте.
Эльвира Азметова
8 Февраль 2017 г.
8 Февраль 2017 г.
8 Февраль 2017 г.