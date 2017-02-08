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8 февраля 2017 г.

В Башкирии выросло количество ДТП с участием детей

В Башкирии выросло количество ДТП с участием детей

По последним данным ГИБДД, в 2016 году произошло 466 аварий, в которых 13 несовершеннолетних погибли, еще 497 получили травмы. 

По словам начальника Госавтоинспекции РБ Динара Гильмутдинова, в первые месяцы 2017 года уже произошло 39 ДТП с детьми. Погибли двухлетний мальчик и две девочки двенадцати и четырнадцати лет. Все они были пассажирами.  

- Дети являются заложниками взрослых. Иными словами для ребенка риск стать жертвой аварии практически зависит от взрослых. И нужно вести себя за рулем так, словно в каждой машине находится юный пассажир и мы, нарушая правила дорожного движения, можем стать виновниками получения ими увечий или наступления более тяжких последствий, - пишет в своем блоге Гильмутдинов.

Также главный госавтоинспектор республики отметил, что нередко дети-пешеходы сами становятся виновниками аварий. Таких случаев за прошедший год зарегистрировано 186:

- По собственной неосторожности несовершеннолетних произошло каждое четвертое ДТП, – комментирует начальник ведомства. - Следует принять во внимание, что здесь дети выступали в категории пешеходов или велосипедистов. И практически все ДТП по вине детей произошли в населенных пунктах.

Эльвира Азметова
Теги: Динар Гильмутдинов, ГИБДД
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