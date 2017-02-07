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7 февраля 2017 г.
Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов выиграл "серебро"на Первенстве России
Состязания проходят на базе ЦАО «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева».
Как сообщает министерство молодежной политики и спорта РБ, участники соревнуются в трех дисциплинах: «параллельный слалом», «параллельный слалом-гигант» и «сноуборд-кросс».
Всего в составе сборной Башкортостана выступают 13 спортсменов.
Светлана Куликова
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