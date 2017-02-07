Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов выиграл "серебро"на Первенстве России

7 февраля 2017 г.

Состязания проходят на базе ЦАО «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева».

Как сообщает министерство молодежной политики и спорта РБ, участники соревнуются в трех дисциплинах: «параллельный слалом», «параллельный слалом-гигант» и «сноуборд-кросс».

Всего в составе сборной Башкортостана выступают 13 спортсменов.