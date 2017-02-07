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7 февраля 2017 г.

Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов выиграл "серебро"на Первенстве России

Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов выиграл "серебро"на Первенстве России

Состязания проходят на базе ЦАО «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева».

Как сообщает министерство молодежной политики и спорта РБ, участники соревнуются в трех дисциплинах: «параллельный слалом», «параллельный слалом-гигант» и «сноуборд-кросс».

Всего в составе сборной Башкортостана выступают 13 спортсменов.

 

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, спорт, сноуборд
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