КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,1933
EUR63,2362
GBP73,2280
курс ЦБ РФ на 8 февраля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-17°
Пасмурно
ночь -23°,  утро -19°,  br/>д -15°
ЦИТАТА ДНЯ
"Дайте экономике больше денег - и она начнет расти""Дайте экономике больше денег - и она начнет расти"
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима, Башкирия
Зима, Башкирия
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
7 февраля 2017 г.

В Уфе пройдет выставка портретов известных земляков в стиле поп-арт

В Уфе пройдет выставка портретов известных земляков в стиле поп-арт

18 февраля в Национальном молодежном театре состоится открытие выставки Элины Тарасовой - выпускницы художественного-графического факультета Башкирского государственного педагогического университета.

В серию работ под названием «Люди наших улиц» вошли 20 картин художницы, выполненных в стиле поп-арт.

- Я давно хотела написать серию картин в стиле поп-арт. Мне очень близок этот стиль своими яркими красками. В картинах мне важно передать то, как я вижу человека. К сожалению, не всех героев, представленных на выставке, я знаю лично. Но мне хотелось показать, что именно эти прекрасные люди «наши, из нашего города», - говорит Элина.

Художница также отметила, что перед тем как приступить к написанию портретов, важно изучить героя, понять его характер, изучить грани личности.

На картинах будут изображены известные стране и всему миру люди - наши земляки. К примеру зритель сможет увидеть Рудольфа Нуреева, Мустая Карима, Эвелины Хромченко и других знаменитостей.  

Эльвира Азметова
Теги: поп-арт, Мустай Карим, Рудольф Нуреев
78 Оценить новость:  0  0
Отправить
Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов выиграл "серебро"на Первенстве России
7 Февраль 2017 г.
Башкирский сноубордист Всеволод Мартынов выиграл "серебро"на Первенстве России
На трассе в Башкирии для водителей организовали пункт обогрева и питания
7 Февраль 2017 г.
На трассе в Башкирии для водителей организовали пункт обогрева и питания
В Уфе побит рекорд рождаемости
7 Февраль 2017 г.
В Уфе побит рекорд рождаемости
Уфимский школьник получил премию американского университета
7 Февраль 2017 г.
Уфимский школьник получил премию американского университета
Весной Уфу ждет сильное половодье
7 Февраль 2017 г.
Весной Уфу ждет сильное половодье
В Уфе отметят годовщину вывода советских войск из Афганистана
7 Февраль 2017 г.
В Уфе отметят годовщину вывода советских войск из Афганистана
АРХИВ [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август] [июль]