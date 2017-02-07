В Уфе пройдет выставка портретов известных земляков в стиле поп-арт

7 февраля 2017 г.

18 февраля в Национальном молодежном театре состоится открытие выставки Элины Тарасовой - выпускницы художественного-графического факультета Башкирского государственного педагогического университета.

В серию работ под названием «Люди наших улиц» вошли 20 картин художницы, выполненных в стиле поп-арт.

- Я давно хотела написать серию картин в стиле поп-арт. Мне очень близок этот стиль своими яркими красками. В картинах мне важно передать то, как я вижу человека. К сожалению, не всех героев, представленных на выставке, я знаю лично. Но мне хотелось показать, что именно эти прекрасные люди «наши, из нашего города», - говорит Элина.

Художница также отметила, что перед тем как приступить к написанию портретов, важно изучить героя, понять его характер, изучить грани личности.

На картинах будут изображены известные стране и всему миру люди - наши земляки. К примеру зритель сможет увидеть Рудольфа Нуреева, Мустая Карима, Эвелины Хромченко и других знаменитостей.