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7 февраля 2017 г.

На трассе в Башкирии для водителей организовали пункт обогрева и питания

На трассе в Башкирии для водителей организовали пункт обогрева и питания

В Башкирии спасатели развернули мобильный пункт обогрева на участке автодороги Р-240. В палатке находятся электрогенераторы, автономные источники питания, спальные места, одеяла, аптечки  и полевая кухня. Словом, здесь есть все, чтобы водители могли быстро согреться и отдохнуть.

Кроме того, как пояснили в Главном управлении МЧС по республике сейчас на круглосуточном дежурстве на трассе задействованы три оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Организовано взаимодействие с дорожными службами и службами ГИБДД.

Пункт обогрева обеспечен палаткой, зарядными устройствами, спальными местами, генераторами, горячим питанием.

Светлана Куликова
Теги: Башкортостан, погода, пункты обогрева, МЧС
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