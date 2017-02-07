На трассе в Башкирии для водителей организовали пункт обогрева и питания

7 февраля 2017 г.

В Башкирии спасатели развернули мобильный пункт обогрева на участке автодороги Р-240. В палатке находятся электрогенераторы, автономные источники питания, спальные места, одеяла, аптечки и полевая кухня. Словом, здесь есть все, чтобы водители могли быстро согреться и отдохнуть.

Кроме того, как пояснили в Главном управлении МЧС по республике сейчас на круглосуточном дежурстве на трассе задействованы три оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Организовано взаимодействие с дорожными службами и службами ГИБДД.

Пункт обогрева обеспечен палаткой, зарядными устройствами, спальными местами, генераторами, горячим питанием.