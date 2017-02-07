В Уфе отметят годовщину вывода советских войск из Афганистана

7 февраля 2017 г.

В этом году в память о воинах-интернационалистах в Уфе организуют ряд мероприятий.

В Городском культурно-досуговом центре (ДК Химиков) 14 февраля состоится концерт, посвященный 28-й годовщине вывода войск из Афганистана. Начало в 17:00 часов. 15 февраля в 11:00 часов возле Мемориала памяти воинам, павшим в локальных войнах, пройдет торжественная церемония возложения цветов. На площади соберутся ветераны боевых действий, представители республиканских и муниципальных органов власти, общественных организаций, родственники погибших воинов-интернационалистов, молодежь.

Ежегодно 15 февраля в России проводятся мероприятия, посвященные выводу советских войск из Республики Афганистан. Всего за период с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года в них прошли военную службу свыше 9 тысяч солдат и офицеров из Башкортостана, более 300 из них погибли, 6 человек пропали без вести.