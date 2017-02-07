В Уфе сохраняется естественный прирост населения

7 февраля 2017 г.

В 2016 году в Уфе был зафиксирован самый высокий показатель рождаемости за последние шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба города.

В минувшем году на свет появилось 18,2 тыс. детей. Умерли- 12,6 тысяч человек. Естественный прирост населения составил 5 497 человек. Напомним, Уфа является единственным городом-миллионником России, где с 2008 года наблюдается естественный прирост населения.