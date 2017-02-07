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"Выстраивание диалога с Москвой - одна из важнейших задач для Америки и Трампа. Именно президент России Владимир Путин обеспечивает равновесие в мире".
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7 февраля 2017 г.
В Уфе сохраняется естественный прирост населения
В 2016 году в Уфе был зафиксирован самый высокий показатель рождаемости за последние шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба города.
В минувшем году на свет появилось 18,2 тыс. детей. Умерли- 12,6 тысяч человек. Естественный прирост населения составил 5 497 человек. Напомним, Уфа является единственным городом-миллионником России, где с 2008 года наблюдается естественный прирост населения.
Светлана Куликова
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