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7 февраля 2017 г.

В Уфе пройдет забег «Любовь на бегу»

В Уфе пройдет забег «Любовь на бегу»

12 февраля в 10:30 в парке имени Лесоводов состоится третий по счету забег Loverun, посвященный Дню всех влюбленных.

На соревнование можно прийти вместе со своей второй половинкой или в одиночку. Предлагается на выбор пробежать дистанции в 5, 10 и 21.1 км. На финише каждый получит подарочный браслет, а полумарафонцы еще и  медали.

Всем участникам забега необходимо пройти медицинское обследование перед забегом и получить справку о состоянии здоровья.

Эльвира Азметова
Теги: забег, День святого Валентина
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