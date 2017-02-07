В Уфе пройдет забег «Любовь на бегу»

7 февраля 2017 г.

12 февраля в 10:30 в парке имени Лесоводов состоится третий по счету забег Loverun, посвященный Дню всех влюбленных.

На соревнование можно прийти вместе со своей второй половинкой или в одиночку. Предлагается на выбор пробежать дистанции в 5, 10 и 21.1 км. На финише каждый получит подарочный браслет, а полумарафонцы еще и медали.

Всем участникам забега необходимо пройти медицинское обследование перед забегом и получить справку о состоянии здоровья.