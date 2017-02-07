Молодые ученые Башкирии получат гранты

7 февраля 2017 г.

В Башкирии продолжают поддержку молодых ученых. На сей раз республиканских грантов общей стоимостью 1,8 млн. рублей удостоились 20 ребят.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что эти средства юные дарования могут потратить на проведение исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, приобретение оборудования и расходных материалов, командировочные расходы, оформление патентов. Всего на конкурс было подано 122 заявки.