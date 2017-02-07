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7 февраля 2017 г.

Погода в Башкирии: снег, слабая метель

Погода в Башкирии: снег, слабая метель

Башкирию продолжает заваливать снегом. Сегодня, 7 февраля, не станет исключением. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Временами выпадет снег, местами небольшой, слабая метель.

Ветер северный, северо- восточный, по югу юго-западный 9-14 м/с. Ночью столбики термометров покажут -15,-20°, днем -10,-15°, по северу ночью -22,-27°, днем -15,-20°.

В столице Башкортостана облачно. Обещают снег. В дневные часы температура воздуха достигнет  -12 °C. Ночью похолодает до -18 °C. Относительная влажность воздуха 71%. Ветер восточный,  1–3 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст. Удачного вам дня!

Светлана Куликова, Фото: Анастасия Мусагитова
Теги: Уфа, погода, Башгидромет, Башкирия, Башкортостан
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